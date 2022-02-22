Вчені з’ясували, чому важкий перебіг COVID-19 може спричиняти проблеми із судинами

Найтяжчими наслідками важкого перебігу COVID-19 є тромбози та запалення. Вчені з'ясували, що виною тому є уражені еритроцити, які не одужують разом з організмом, а продовжують функціонувати у режими запалення.

Результати клінічного дослідження університетської лікарні Каролінська в Стокгольмі опублікували у науковому журналі JACC.

Пацієнти, яких госпіталізували з важкою формою COVID-19, часто мають поліорганну недостатність, зокрема, серцево-судинні ураження.

Вірус "атакує" еритроцити, порушує функції ендотелію (тканини, що вистилає стінки судин). Навіть після одужання, ця патологія зберігається. Це може призвести до утворення тромбів, ураження органів та інших ускладнень.

Що нового з'ясували науковці?

Дослідники проаналізували зразки крові 17 пацієнтів з COVID-19 середньої тяжкості та 27 здорових добровольців. Результати підтверджують стійку ендотеліальну дисфункцію у людей, які перенесли хворобу.

*Ендотелій – шар епітелію, який вистилає внутрішню стінку усіх судин. Він відповідає за те, щоб кров не згорталась, не утворювалися тромби, а судини звужувались та розширювались за потреби. Тож у людей, які мають ендотеліальну дисфункцію, підвищується згортання крові та утворюються мікротромби. Це сповільняє циркуляцію крові в організмі.

Фото: magepointfr/Depositphotos

В нормі еритроцити оснащені "батареєю" антиоксидантів, які допомагають протистояти окислювальному впливу. Вони також відповідають за структуру клітин та їхні функції. В момент хвороби ці клітини крові переходять у "ворожий табір" і беруть участь у реакції окислювання. Тоді в кров поступає більше токсинів та посилюється запальний процес.

Науковці також визначили, що еритроцити після хвороби виділяють менше корисних молекул окисника і більше шкідливих молекул, що викликають запалення. Одночасно з тим, у пацієнтів спостерігають підвищений рівень ферменту аргінази. Його молекули пошкоджують оболонку кровоносних судин.

Ще одне важливе спостереження: уражені еритроцити викликають порушення механізму, який відповідає за звуження та розширення судин через процес окиснення. Тому судини не можуть належним чином розслабитися.

На думку дослідників, лікування варто проводити препаратами, які відновлюють нормальний рівень ферментів та обмежують вироблення шкідливих молекул.

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