Кількість випадків COVID-19 впала на 37% за тиждень – головний санлікар

В Україні за останній тиждень зареєстрували на 37% менше випадків COVID-19 у порівнянні з попереднім.

Кількість госпіталізацій також зменшилась майже на третину.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

"Вже другий тиждень поспіль ми спостерігаємо зниження захворюваності на COVID-19.

За минулий тиждень у нас було виявлено майже 23 тисячі випадків COVID-19, і це майже на 37% менше, ніж тижнем раніше, коли ми реєстрували майже 36 тисяч таких випадків... Тобто, ми зараз спостерігаємо зменшення захворюваності, і це є певною позитивною відзнакою", – сказав Кузін.

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Він зазначив, що цього тижня до лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 4,7 тисячі, а позаминулого – 6,1 тисячі.

Нагадаємо, на початку жовтня МОЗ оновило статистику – тоді фахівці зафіксували збільшення кількості летальних випадків.

Тому медики закликали українців не нехтувати власним здоров'ям та вакцинуватися.