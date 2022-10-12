Спрей AstraZeneca проти COVID-19 поки не працює. Дослідження

Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 у вигляді назального спрею наразі не дієва.

Про це свідчать результати першого клінічного випробування, яке проводили в Оксфордському університеті, повідомляє The Guardian.

"Назальний спрей не показав себе в цьому дослідженні так добре, як ми сподівалися.

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Доставка вакцин в ніс і легені залишається перспективним підходом, але це дослідження показує, що, ймовірно, виникнуть проблеми з тим, щоб зробити назальні спреї надійним варіантом", – сказав доктор Сенді Дуглас, головний дослідник в Оксфордському інституті.

Фото: Garetsworkshop / Depositphotos

Перший етап дослідження фінансувався AstraZeneca. Науковці мали перевірити ефективність вакцини у вигляді спрею. У дослідженні взяли участь 30 людей, які раніше не були щеплені проти COVID-19, і ще 12, які отримали спрей як бустер.

Випробування було безпечним для людей, які погодились взяти участь.

Імунна система слабо реагувала на спрей проти COVID-19 у порівнянні з внутрішньом’язовою вакцинацією. Тому науковці дійшли висновку, що вакцина не генерувала стійких антитіл або сильної системної імунної відповіді.

Однією з можливих проблем зі спреєм вважають те, що більшість крапельок може бути проковтнуто та знищено в шлунку. Таким чином препарат не стимулює імунну систему в носі, горлі та легенях. Щоб уникнути цього, вакцину можна доставляти у вищій концентрації або переформулювати так, щоб більше рідини прилипало до слизової оболонки дихальних шляхів.Наприклад, завдяки інгаляторам.

Цей метод вже затвердили в Китаї та Індії. Там схвалили дві нові назальні вакцини проти COVID-19.

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Нагадаємо, що в Україні наразі медики фіксують все більше випадків COVID-19. Вони спричинені сезонною хвилею захворюваності.

Тому у МОЗ закликають вакцинуватися, щоб вберегти себе та рідних від ускладнень, які може спричинити вірус.

Крім повного курсу щеплень та першої бустерної дози, українці можуть зробити й друге бустерне щеплення.