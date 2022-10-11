COVID-19 не відступає: у МОЗ закликають вакцинуватись на фоні кількості захворювань

В Україні за тиждень зафіксували 36 413 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Це дещо менше ніж минулого тижня, коли виявили 42 802 випадки, однак у Міністерстві охорони здоров'я заявляють про серйозне збільшення рівня захворюваності.
Із загальної кількості зафіксованих хворих на COVID-19 з 3 по 9 жовтня – 4194 дітей та 832 медпрацівники.
"Спостерігається сезонний рівень підвищення захворюваності. Не забувайте про своєчасну вакцинацію ж це найпростіший спосіб убезпечити себе від тяжкої форми перебігу хвороби", – йдеться в повідомленні МОЗ.
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За тиждень 151 376 людей вакцинувались від коронавірусу, з них 10,2% – першою дозою, 5,2% – другою, 74,4% – першою бустерною дозою, 10,2% другою бустерною дозою.
Окрім цього за тиждень:
- потрапили до лікарні з COVID-19 – 6162 людей;
- летальних випадків – 208;
- одужали – 37 238 людей.
При цьому майже 800 тис. людей не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.
Нагадаємо, Україна отримала від Швеції 500 тис. доз оновлених вакцин від Pfizer, які призначені для боротьби зі штамом "Омікрон" та його різновидами.
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