COVID-19 не відступає: у МОЗ закликають вакцинуватись на фоні кількості захворювань

В Україні за тиждень зафіксували 36 413 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Це дещо менше ніж минулого тижня, коли виявили 42 802 випадки, однак у Міністерстві охорони здоров'я заявляють про серйозне збільшення рівня захворюваності.

Із загальної кількості зафіксованих хворих на COVID-19 з 3 по 9 жовтня – 4194 дітей та 832 медпрацівники.

"Спостерігається сезонний рівень підвищення захворюваності. Не забувайте про своєчасну вакцинацію ж це найпростіший спосіб убезпечити себе від тяжкої форми перебігу хвороби", – йдеться в повідомленні МОЗ.

За тиждень 151 376 людей вакцинувались від коронавірусу, з них 10,2% – першою дозою, 5,2% – другою, 74,4% – першою бустерною дозою, 10,2% другою бустерною дозою.

Окрім цього за тиждень:

потрапили до лікарні з COVID-19 – 6162 людей;

летальних випадків – 208;

одужали – 37 238 людей.

При цьому майже 800 тис. людей не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу.

Нагадаємо, Україна отримала від Швеції 500 тис. доз оновлених вакцин від Pfizer, які призначені для боротьби зі штамом "Омікрон" та його різновидами.