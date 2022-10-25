Яка психологічна допомога надається ветеранам війни і як її можна отримати – пояснює МОЗ

В Україні ветерани війни та члени їхніх родин мають право на безоплатну психологічну реабілітацію.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Щоб отримати психологічну реабілітацію, потрібно або мати направлення сімейного лікаря, терапевта чи лікуючого лікаря, або самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації.

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У перелік безоплатних послуг входить:

первинне психодіагностичне обстеження;

психологічної проблеми або психічного розладу, рівня психосоціальної дезадаптації;

визначення можливості отримувати допомогу стаціонарно, амбулаторно чи дистанційно;

формування індивідуального плану психологічної реабілітації;

надання стаціонарної психологічної допомоги, амбулаторно (за бажанням) відповідно до індивідуального плану чи дистанційно;

психіатричний огляд у разі потреби;

проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

призначення медикаментозного лікування за потреби, відстеження побічної дії призначеного лікування та його корекція;

формування висновку-прогнозу психологічної реабілітації з інформацією про надані психологічні послуги та подальші рекомендації.

Члени родин ветеранів також мають право на психологічну підтримку. Їх можуть навчити технікам самодопомоги, проінформувати, роз’яснити проблеми психічного здоров’я тощо.

Перелік закладів, які надають безоплатні послуги із психологічної реабілітації ветеранам та їх сім’ям можна проглянути тут.

Окрім того, в Україні працює безкоштовна "гаряча лінія" кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду: 0800 33 20 29.

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