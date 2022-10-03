Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Евакуація в іншу країну – це не лише змога порівняти можливості медицини та освіти, але й зробити ті щеплення, які або недоступні, або складно доступні в Україні. Проте деякі нюанси вакцинопрофілактики та медичної системи можуть відрізнятися від однієї країни до іншої.

У цьому матеріалі від проєкту "Важливо як ніколи" спробуємо розповісти про найбільш розповсюджені питання щодо вакцинації за кордоном.

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Чим (до)вакцинувати дитину за кордоном?

Насправді український календар щеплення не відрізняється кардинально від багатьох національних календарів країн ЄС. Далеко не всі вакцини, які є доступними за кордоном, є обов'язковими в тій чи іншій країні. Проте про них точно варто подумати, і далі ми розкажемо, чому.

Візьмемо для прикладу Польщу. Серед щеплень, які є обов'язковими для нас і для поляків, нам не вистачає лише вакцини проти пневмококу та ротавірусної інфекції.

Розглянемо деякі щеплення детальніше.

Український календар щеплення

Вакцина проти пневмокока

Практично 90% бактеріальних пневмоній спричинені пневмококом.

Якщо подивитись на обов'язкові щеплення, то різниця між нашим та польським календарем не буде кардинальною. Але важливо кілька слів сказати саме про пневмококову вакцину. Ця вакцина також наявна в Україні, але не входить до переліку обов'язкових, тому її або купують в аптеці, або роблять вже у приватних клініках.

Вартість цієї вакцини в Україні коливається в рамках 2000-2500 гривень. Залежно від віку дитині може знадобитись до 4 доз. Отож вакцинуватись нею безоплатно – це точно непогана ідея. Проте є нюанс. Якщо казати про Польщу, то безоплатним є лише вакцина марки "Синфлорикс", а от за "Превенар" доведеться заплатити, каже сімейна лікарка Марина Сікорська.

Вакцина від пневмокока є обов'язковою в багатьох країнах Євросоюзу. Це щеплення захищає не лише від пневмоній, які спричиняються пневмококовою бактерією, а також помічні дітям, які часто страждають на отити. Пневмокок також може спричиняти часті синусити та важкі менінгіти. Ця вакцина актуальна також і для людей віком 65 + та тим, хто має імунні захворювання.

Вакцина проти менінгокока

Менінгококова інфекція часто є причиною важких менінгітів. Ще до повномасштабного вторгнення саме за цією вакциною українські батьки їздили в найближчі та найзручніші для них країни Європи.

Причина проста – вакцина "Бексеро", яка захищає від менінгокока, але саме типу B, не зареєстрована в Україні. У нас зареєстрована лише "Менактра" або "Німенрикс", які захищають від типів менінгококу A, C, Y і W-135. У Польщі зробити таку вакцину можна як у державній клініці, так і в приватній.

Але якщо казати саме про державну, то доведеться добряче почекати. Втім, очікування – це перше, до чого варто підготуватись у країнах ЄС.

Тетяна Сидоренко (прізвище змінене на прохання спікерки) переїхала з сином до Варшави з Києва. Дитині 8 років. Вирішила довакцинувати його двома типами вакцин "Бексеро" від менінгокока, а також проти кліщового енцефаліту.

"Якщо ви вирішили щепитись в державній клініці, то ви можете взяти рецепт та купити вакцину в аптеці. Це вам коштуватиме орієнтовно 350 злотих. В приватній клініці вартість вакцини сягає вже до 500-550 злотих. Проте за моїм досвідом навіть в приватну клініку можна прийти зі своєю вакциною", – каже Тетяна.

Вакцина проти кліщового енцефаліту

Енцефаліт – це запалення мозку. Ця важка хвороба може призвести і до важких форм інвалідності, і до смерті. Однією з причин енцефаліту може бути укус кліща, який може переносити цю хворобу. Але проти цього є захист – щеплення. Ця вакцина доступна та зареєстрована в Україні. Проте дістати її не завжди було легко.

Якщо ви мешкаєте в Польщі чи Чехії, то варто взяти до уваги, що в цих країнах, особливо в гірських місцевостях, є ризик зустрітись з кліщем, який переносить вірусний енцефаліт. Тож не нехтуйте можливістю зробити цю вакцину.

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Вакцина проти COVID-19

Була дуже популярною серед батьків на початку року, оскільки тоді в Україні ще не дозволяли щеплення дітей від 5 років.

Вакцина проти папіломавірусу людини

Іноді дещо некоректно цю вакцину ще називають "вакциною проти раку шийки матки". Але насправді вакцина захищає проти вірусу, який може спричинити цілу низку онкологічних захворювань, серед яких і рак шийки матки, і рак пеніса, і рак горла тощо.

В Україні ця вакцина доволі дорога, були періоди, коли на її постачання варто було довго очікувати. Отож якщо вашій дитині 11-12 років, ви можете розглянути цю опцію за кордоном. Іноді щеплення можна робити й у віці 9 років, але краще обговорити цей варіант з лікарем.

Олена Мирончук вакцинувала дітей від ковіду в Німеччині.

"Оскільки діти вакциновані всім за віком (включаючи додаткові вакцини), то по приїзду вакцинували їх від ковіду. Вік дітей 10 та 7 років. Вакцинували двічі, з інтервалом у місяць, дитячою вакциною Файзер. Все проходить дуже буденно, центр вакцинації облаштований у торговельному центрі на другому поверсі. Оглядів ніяких немає, питають тільки як себе дитина почуває, та про алергічні реакції. Ніяких реакцій на вакцину у дітей не було, тільки трохи руки боліли. Згода на вакцинацію виглядає приблизно як у нас", – каже вона.

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Вакцина проти ротавірусної інфекції

Ротавірусна інфекція спричиняє важкі діареї та блювання. Особливо вона небезпечна для маленьких дітей, оскільки спричиняє сильне зневоднення організму. Ця вакцина також є обов’язковою для багатьох країн Євросоюзу, наприклад, в Німеччині.

Це щеплення вкрай важливе для дітей, особливо, якщо ми кажемо про немовлят до 1 року. Оскільки важкі ротавірусні інфекції часто призводять до зневоднення, яке найбільш небезпечне саме для немовлят. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 453 тисячі смертей у дітей віком до 5 років спричинює ротавірус.

Вакцина проти вітряної віспи (вітрянка)

Хоча цю хворобу вважають легкою та такою, якою краще перехворіти в дитинстві, багато лікарів закликають щепитись від неї. Вітрянка спричиняє такі важкі ускладнення, як менінгіти, енцефаліти, а також небезпечна для вагітних жінок та людей, які мають захворювання імунітету. В Україні вже були перебої з постачанням цієї вакцини. Тепер, як каже педіатриня та інфекціоністка Олена Луцька, постачання цієї вакцини немає.

"Вони мають відновитись і амбулаторії на це очікують. Але коли точно – ніхто сказати не може", – каже лікарка.

Тому якщо у вас є можливість захиститись від вітряної віспи за кордоном – не варто втрачати цю нагоду. За наявності медичної страховки, наприклад, в Німеччині, це щеплення може бути безоплатним, каже Олена Луцька.

Вакцина проти грипу

Хоча амбулаторії чекають на постачання й вже навіть формують списки охочих для попередніх замовлень, перебої цілком можливі.

Проте головний державний санітарний лікар Ігор Кузін каже, що цього року комерційні постачання в аптечну мережу мають почати надходити після 20 вересня, принаймні так обіцяють виробники.

"Постачання гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів ми очікуємо протягом жовтня", – додає він.

За словами Кузіна як гуманітарну допомогу ми маємо підтвердження на 193 тисячі доз вакцин проти грипу.

"Відповідно до попередньої інформації від Держлікслужби, на комерційний ринок має надійти 150 тисяч доз. Але щодо комерційного постачання, то скоріш за все, їх буде більше, як і зазвичай, а цифра в 150 тисяч – це те, що підтвердили лише станом на початок вересня", – пояснює санітарний лікар.

Очікується, що в Україну надійдуть вакцини французького та корейського виробництва.

Фото: luckyraccoon/Depositphotos

Особливості проведення щеплення за кордоном

Перша особливість, до якої варто підготуватись – це черги. У більшості країн, куди від війни евакуювались українці, неможливо записатись з сьогодні на завтра (хіба дуже пощастить).

"Черги просто жах. Кабінет вакцинації працює раз на тиждень, тому запис за 1-2 місяці на вакцинацію", – розповідає про досвід щеплення в Італії Анастасія Буслаєва.

Вона вакцинувала дітей "Бексеро" (менінгокок) та "Превенаром" (пневмокок). Вакцини безоплатні для всіх, хто має страхування. Огляд – швидкий та без зайвих процедур:

"Перед вакцинацією просто питають, чи нормально почувається дитина і, чи не було реакцій на попередні щеплення. В кабінеті навіть іграшок немає дітей відволікти. Щеплюють відразу у дві руки, щоб рідше до них ходити. Після вакцинації максимум можуть запропонувати прикласти лід та почекати в коридорі 10 хв. З рекомендацій приймати ібупрофен якщо болітиме рука або буде температура", – каже Анастасія.

Олена Луцька відразу наголошує, що наша традиція здавати аналізи та робити ретельні дослідження перед щепленням абсолютно не потрібна та антинаукова.

"Протипоказання до щеплення – гостре захворювання з температурою до покращення стану. Кашель і нежить при нормальному загальному стані – не протипоказання.

Аналізи немає сенсу робити, бо ми там нічого не побачимо такого, що могло б бути протипоказанням та не проявлялося б клінічно. Тому огляд лікаря перед щепленням – обов'язково, а робити аналізи – не потрібно", – заспокоює лікарка.

Загалом, підсумовує Олена Луцька, всі вакцини, які або не зареєстровані у нас, або платні – варто зробити за кордоном, якщо ви вже перебуваєте там в евакуації.

Матеріал створено в рамках проєкту "Важливо як ніколи" від INSCIENCE та ЮНІСЕФ Україна, в якому вчені та лікарі разом з лідерами думок діляться перевіреною інформацією на теми здоров’я, вакцинації, гігієни, харчування, освіти, раннього розвитку та психологічної підтримки під час війни.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя