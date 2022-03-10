В ЮНІСЕФ нагадали про важливість щеплень для дітей під час війни

15 днів триває війна Росії проти України.
Діти перебувають у різних побутових умовах, подекуди без доступу до чистої води та можливості дотримуватися правил особистої гігієни.
Інфекційні захворювання, як-от кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, хіб-інфекція, туберкульоз, кашлюк, правець, гепатит B, епідемічний паротит, можуть швидко поширюватись в таких умовах.
"Єдиний спосіб захиститися від цих інфекцій та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення", – підкреслюють в ЮНІСЕФ.
Якщо ваша дитина пропустила щеплення за графіком чи немає їх взагалі, варто зробити щеплення за першої можливості.
|Графік щеплень
Календар щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб:
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- дифтерії,
- правця,
- кашлюку,
- поліомієліту,
- ХІБ-інфекції.
Щоб отримати щеплення безкоштовно, зверніться до найближчого закладу охорони здоров’я. Не відкладайте вакцинацію, адже доступ до вакцин може ускладнитися у будь-який момент.
Алгоритм дій:
- Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, то не потрібно починати всі щеплення проти цієї інфекції спочатку. Разом із лікарем складіть графік наступних щеплень.
- Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Єдине правило у цьому випадку: стежте за дотриманням інтервалів введення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності.
- Кілька вакцин можна вводити в один день, це звичайна міжнародна практика.
- Застосування саме багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.
- Перед вакцинацією немає потреби в додаткових обстеженнях (аналіз крові, сечі, імунограма).
- Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання (наприклад бронхіальна астма, діабет), це не протипоказання до щеплення! Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією.
У ЮНІСЕФ також закликають не відкладати щеплення новонароджених.
Зробіть щеплення одразу, якщо у медичному закладі, де народилася дитина, є вакцини від гепатиту В, туберкульозу (БЦЖ). Якщо вакцини немає, дізнайтеся, чи є вони в амбулаторіях чи поліклініках, куди ви можете безпечно дістатися, і зробіть щеплення від гепатиту В та туберкульозу (БЦЖ).
Якщо у вас є доступ до вакцин, що не входять до національного календаря щеплень України, за змоги зробіть ці щеплення якомога швидше. Наприклад, від ротавірусу (з 6 до 24 тижнів), пневмококової інфекції (з 6 тижнів), грипу (з 6 місяців).
Проте варто пам'ятати, що безпека вашої сім'ї – пріоритет. Будьте пильними, зважте на умови в яких ви опинилися:
- якщо пересуватися містом чи селом небезпечно, відкладіть щеплення – приїдете до медичного закладу, щойно це стане безпечнішим;
- якщо ви з дитиною переїхали у безпечніший регіон, активно шукайте, де можна вакцинуватися на новому місці. У медичних закладах вам нададуть послугу з вакцинації;
- якщо ви виїхали за кордон і вам запропонують вакцинуватися – не відмовляйтеся та не відкладайте таку можливість.
Вас також може зацікавити:
Національний тиждень вакцинації: 10 обов’язкових щеплень, які потрібно зробити
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.