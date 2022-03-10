В ЮНІСЕФ нагадали про важливість щеплень для дітей під час війни

Христина Головко журналістка
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10 березня 2022

15 днів триває війна Росії проти України. 

Діти перебувають у різних побутових умовах, подекуди без доступу до чистої води та можливості дотримуватися правил особистої гігієни.

Інфекційні захворювання, як-от кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, хіб-інфекція, туберкульоз, кашлюк, правець, гепатит B, епідемічний паротит, можуть швидко поширюватись в таких умовах.

"Єдиний спосіб захиститися від цих інфекцій та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення", – підкреслюють в ЮНІСЕФ.

Якщо ваша дитина пропустила щеплення за графіком чи немає їх взагалі, варто зробити щеплення за першої можливості.

Графік щеплень

Календар щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб:

Щоб отримати щеплення безкоштовно, зверніться до найближчого закладу охорони здоров’я. Не відкладайте вакцинацію, адже доступ до вакцин може ускладнитися у будь-який момент. 

Алгоритм дій:

  • Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, то не потрібно починати всі щеплення проти цієї інфекції спочатку. Разом із лікарем складіть графік наступних щеплень.
  • Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Єдине правило у цьому випадку: стежте за дотриманням інтервалів введення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності. 
  • Кілька вакцин можна вводити в один день, це звичайна міжнародна практика. 
  • Застосування саме багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.
  • Перед вакцинацією немає потреби в додаткових обстеженнях (аналіз крові, сечі, імунограма).
  • Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання (наприклад бронхіальна астма, діабет), це не протипоказання до щеплення! Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією.

У ЮНІСЕФ також закликають не відкладати  щеплення новонароджених. 

Зробіть щеплення одразу, якщо у медичному закладі, де народилася дитина, є вакцини від гепатиту В, туберкульозу (БЦЖ). Якщо вакцини немає, дізнайтеся, чи є вони в амбулаторіях чи поліклініках, куди ви можете безпечно дістатися, і зробіть щеплення від гепатиту В та туберкульозу (БЦЖ).

Якщо у вас є доступ до вакцин, що не входять до національного календаря щеплень України, за змоги зробіть ці щеплення якомога швидше. Наприклад, від ротавірусу (з 6 до 24 тижнів), пневмококової інфекції (з 6 тижнів), грипу (з 6 місяців).

Проте варто пам'ятати, що безпека вашої сім'ї – пріоритет. Будьте пильними, зважте на умови в яких ви опинилися:

  • якщо пересуватися містом чи селом небезпечно, відкладіть щеплення – приїдете до медичного закладу, щойно це стане  безпечнішим; 
  • якщо ви з дитиною переїхали у безпечніший регіон, активно шукайте, де можна вакцинуватися на новому місці. У медичних закладах вам нададуть послугу з вакцинації;
  • якщо ви виїхали за кордон і вам запропонують вакцинуватися – не відмовляйтеся та не відкладайте таку можливість.

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