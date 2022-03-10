В ЮНІСЕФ нагадали про важливість щеплень для дітей під час війни

15 днів триває війна Росії проти України.

Діти перебувають у різних побутових умовах, подекуди без доступу до чистої води та можливості дотримуватися правил особистої гігієни.

Інфекційні захворювання, як-от кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, хіб-інфекція, туберкульоз, кашлюк, правець, гепатит B, епідемічний паротит, можуть швидко поширюватись в таких умовах.

"Єдиний спосіб захиститися від цих інфекцій та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення", – підкреслюють в ЮНІСЕФ.

Якщо ваша дитина пропустила щеплення за графіком чи немає їх взагалі, варто зробити щеплення за першої можливості.

Графік щеплень

Календар щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти 10 хвороб:

Щоб отримати щеплення безкоштовно, зверніться до найближчого закладу охорони здоров’я. Не відкладайте вакцинацію, адже доступ до вакцин може ускладнитися у будь-який момент.

Алгоритм дій:

Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, то не потрібно починати всі щеплення проти цієї інфекції спочатку. Разом із лікарем складіть графік наступних щеплень.

Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Єдине правило у цьому випадку : стежте за дотриманням інтервалів введення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності.

: стежте за дотриманням інтервалів введення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності. Кілька вакцин можна вводити в один день, це звичайна міжнародна практика.

Застосування саме багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.

Перед вакцинацією немає потреби в додаткових обстеженнях (аналіз крові, сечі, імунограма).

Якщо у вашої дитини є хронічні захворювання (наприклад бронхіальна астма, діабет), це не протипоказання до щеплення! Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією.

У ЮНІСЕФ також закликають не відкладати щеплення новонароджених.

Зробіть щеплення одразу, якщо у медичному закладі, де народилася дитина, є вакцини від гепатиту В, туберкульозу (БЦЖ). Якщо вакцини немає, дізнайтеся, чи є вони в амбулаторіях чи поліклініках, куди ви можете безпечно дістатися, і зробіть щеплення від гепатиту В та туберкульозу (БЦЖ).

Якщо у вас є доступ до вакцин, що не входять до національного календаря щеплень України, за змоги зробіть ці щеплення якомога швидше. Наприклад, від ротавірусу (з 6 до 24 тижнів), пневмококової інфекції (з 6 тижнів), грипу (з 6 місяців).

Проте варто пам'ятати, що безпека вашої сім'ї – пріоритет. Будьте пильними, зважте на умови в яких ви опинилися:

якщо пересуватися містом чи селом небезпечно, відкладіть щеплення – приїдете до медичного закладу, щойно це стане безпечнішим;

якщо ви з дитиною переїхали у безпечніший регіон, активно шукайте, де можна вакцинуватися на новому місці. У медичних закладах вам нададуть послугу з вакцинації;

якщо ви виїхали за кордон і вам запропонують вакцинуватися – не відмовляйтеся та не відкладайте таку можливість.

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