Пухлина у грудях заважала дихати: на Львівщині лікарі врятували 1-річну пацієнтку

На Львівщині медики врятували 1-річну пацієнтку, якій заважала дихати пухлина у грудях.

Нейробластома у грудному відділі хребта здавлювала легені маленької Еліни і заважала диханню, тому відлік йшов на години.

Дівчинці допомогли лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, повідомляє сам заклад у Facebook.

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Батьки маленької Еліни, Світлана та Олександр, вимушено переїхали з маленького міста на Харківщині у Стрий.

Коли дитині раптово стало погано – з’явилась млявість, блювота – батьки звернулись до місцевих лікарів.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

"У наш Центр дівчинку доправили увечері того ж дня, каретою швидкої допомоги, у критичному стані – з гемотораксом, важкою дихальною недостатністю, низькою сатурацією (82%) та постгеморагічною анемією.

Дитина потребувала невідкладних реанімаційних заходів, адже відлік йшов на години", – кажуть лікарі.

Повне обстеження виявило масивне паравертебральне новоутворення – нейробластому з локалізацією у грудній клітці та значні вторинні ураження.

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Пухлина зміщувала і притискала серце й легені, тому ліва легеня наповнилась рідиною і майже не "прослуховувалась".

Медикам вдалось стабілізувати стан малечі. Ще у реанімаційному відділенні дівчинці негайно розпочали хіміотерапію.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

"Внаслідок проведеного адекватного лікування пухлина зменшилась в розмірах, завдяки чому функція дихання відновилась повністю", – розповідають медики.

Лікування дівчинки досі триває у онкологів Західноукраїнського медцентру.

За словами лікарів, стан дитини покращився і клінічно, і лабораторно.

"Основна пухлина та вторинні ураження організму поступово зменшуються, проте попереду ще тривала терапія.

Бажаємо малечі одужання!" – додали у медцентрі.