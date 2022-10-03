Пухлина у грудях заважала дихати: на Львівщині лікарі врятували 1-річну пацієнтку

На Львівщині медики врятували 1-річну пацієнтку, якій заважала дихати пухлина у грудях.
Нейробластома у грудному відділі хребта здавлювала легені маленької Еліни і заважала диханню, тому відлік йшов на години.
Дівчинці допомогли лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, повідомляє сам заклад у Facebook.
Батьки маленької Еліни, Світлана та Олександр, вимушено переїхали з маленького міста на Харківщині у Стрий.
Коли дитині раптово стало погано – з’явилась млявість, блювота – батьки звернулись до місцевих лікарів.
|Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр
"У наш Центр дівчинку доправили увечері того ж дня, каретою швидкої допомоги, у критичному стані – з гемотораксом, важкою дихальною недостатністю, низькою сатурацією (82%) та постгеморагічною анемією.
Дитина потребувала невідкладних реанімаційних заходів, адже відлік йшов на години", – кажуть лікарі.
Повне обстеження виявило масивне паравертебральне новоутворення – нейробластому з локалізацією у грудній клітці та значні вторинні ураження.
Пухлина зміщувала і притискала серце й легені, тому ліва легеня наповнилась рідиною і майже не "прослуховувалась".
Медикам вдалось стабілізувати стан малечі. Ще у реанімаційному відділенні дівчинці негайно розпочали хіміотерапію.
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|Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр
"Внаслідок проведеного адекватного лікування пухлина зменшилась в розмірах, завдяки чому функція дихання відновилась повністю", – розповідають медики.
Лікування дівчинки досі триває у онкологів Західноукраїнського медцентру.
За словами лікарів, стан дитини покращився і клінічно, і лабораторно.
"Основна пухлина та вторинні ураження організму поступово зменшуються, проте попереду ще тривала терапія.
Бажаємо малечі одужання!" – додали у медцентрі.
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