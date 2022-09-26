Кульки утворили квітку: у Львові медики врятували дитину з магнітами у стравоході

У Львові лікарі дістали зі стравоходу дитини магнітні кульки.

Між собою вони утворили квітку, повідомили у львівському "Охматдиті".

Медики зазначили, що врятувати життя 7-річній дитині вдалось через те, що магніти не встигли опуститися до кишківника.

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Батьки невідкладно відреагували на скарги дитини та погіршення самопочуття. Вони викликали швидку допомогу, коли дівчинка почала задихатися та скаржитися на дискомфорт в області шиї.

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Лікарі в "Охматдиті" зробили рентген та терміново почали операцію.

Вони пояснили: якби кульки спустилися до кишківника, то це могло б порушити цілісність його стінок.

За допомогою новітнього обладнання та під контролем оптики, магніти дістали.

Медики нагадують батькам про необхідність стежити за дітьми до 3 років та пояснювати старшим дітям про ризики потрапляння іграшок або дрібних предметів до організму.

У разі, якщо дитина вже проковтнула батарейку, монету або інший дрібний елемент, варто необхідно звернутися до лікаря.

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