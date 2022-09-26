Кульки утворили квітку: у Львові медики врятували дитину з магнітами у стравоході

У Львові лікарі дістали зі стравоходу дитини магнітні кульки.

Між собою вони утворили квітку, повідомили у львівському "Охматдиті".

Медики зазначили, що врятувати життя 7-річній дитині вдалось через те, що магніти не встигли опуститися до кишківника.

Батьки невідкладно відреагували на скарги дитини та погіршення самопочуття. Вони викликали швидку допомогу, коли дівчинка почала задихатися та скаржитися на дискомфорт в області шиї.

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Лікарі в "Охматдиті" зробили рентген та терміново почали операцію.

Вони пояснили: якби кульки спустилися до кишківника, то це могло б порушити цілісність його стінок.

За допомогою новітнього обладнання та під контролем оптики, магніти дістали.

Медики нагадують батькам про необхідність стежити за дітьми до 3 років та пояснювати старшим дітям про ризики потрапляння іграшок або дрібних предметів до організму.

У разі, якщо дитина вже проковтнула батарейку, монету або інший дрібний елемент, варто необхідно звернутися до лікаря.