У МОЗ розповіли, які види раку найчастіше бувають у дітей, та назвали симптоми

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей.

Найпоширенішими є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого.

"Рак у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу.

Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо", – сказав він.

Фото: Sewcream /Depositphotos

Тільки невелику частку онкозахворювань у дитячому віці викликають чинники, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями.

Також лише близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Водночас, дитяча онкологія – це не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба, наголошує Ляшко.

Зокрема, одним із найбільш ефективних методів боротьби з раком є рання діагностика.

Основними тривожними симптомами у дітей є:

тривала й безпричинна втрата ваги;

часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;

ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;

поява синців або висипки на шкірі;

часто повторювані інфекційні захворювання;

біляста смужка за зіницею в оці дитини;

постійна нудота чи блювання без нудоти;

постійна втома й помітна блідість шкіри;

періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Навіть якщо у дитини є тільки один із цих симптомів, варто терміново звернутися до педіатра.

Нагадаємо, 15 лютого у світі відзначають Міжнародний День онкохворої дитини.

"Українська правда. Життя"разом з фондом "Запорука" і фотографом Дмитром Перетрутовим підготувала фотопроєкт #ПеремагаємоРазом.

Детальніше про 6 переможних історій боротьби з раком можна дізнатися з матеріалу "Мама не дозволяла мені помирати": 6 історій дітей, які побороли рак.

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