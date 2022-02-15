У МОЗ розповіли, які види раку найчастіше бувають у дітей, та назвали симптоми

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей.
Найпоширенішими є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого.
"Рак у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу.
Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо", – сказав він.
|Фото: Sewcream/Depositphotos
Тільки невелику частку онкозахворювань у дитячому віці викликають чинники, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями.
Також лише близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.
Водночас, дитяча онкологія – це не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба, наголошує Ляшко.
Зокрема, одним із найбільш ефективних методів боротьби з раком є рання діагностика.
Основними тривожними симптомами у дітей є:
- тривала й безпричинна втрата ваги;
- часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;
- набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;
- ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів;
- поява синців або висипки на шкірі;
- часто повторювані інфекційні захворювання;
- біляста смужка за зіницею в оці дитини;
- постійна нудота чи блювання без нудоти;
- постійна втома й помітна блідість шкіри;
- періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.
Навіть якщо у дитини є тільки один із цих симптомів, варто терміново звернутися до педіатра.
Нагадаємо, 15 лютого у світі відзначають Міжнародний День онкохворої дитини.
"Українська правда. Життя"разом з фондом "Запорука" і фотографом Дмитром Перетрутовим підготувала фотопроєкт #ПеремагаємоРазом.
Детальніше про 6 переможних історій боротьби з раком можна дізнатися з матеріалу "Мама не дозволяла мені помирати": 6 історій дітей, які побороли рак.
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