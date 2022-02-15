У МОЗ розповіли, які види раку найчастіше бувають у дітей, та назвали симптоми

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 лютого 2022

В Україні щороку діагностують близько 1000 нових випадків онкологічних хвороб у дітей. 

Найпоширенішими є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 лютого.

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"Рак у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. 

Так само, визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо", – сказав він. 

  Фото: Sewcream/Depositphotos

Тільки невелику частку онкозахворювань у дитячому віці викликають чинники, пов’язані з навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. 

Також лише близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори.

Водночас, дитяча онкологія – це не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба, наголошує Ляшко.

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Зокрема, одним із найбільш ефективних методів боротьби з раком є рання діагностика.

Основними тривожними симптомами у дітей є: 

  • тривала й безпричинна втрата ваги; 
  • часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням; 
  • набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;
  • ущільнення в зоні живота, шиї, грудей, таза чи пахв, збільшення лімфовузлів; 
  • поява синців або висипки на шкірі; 
  • часто повторювані інфекційні захворювання; 
  • біляста смужка за зіницею в оці дитини; 
  • постійна нудота чи блювання без нудоти;
  • постійна втома й помітна блідість шкіри;
  • періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин.

Навіть якщо у дитини є тільки один із цих симптомів, варто терміново звернутися до педіатра.

Нагадаємо, 15 лютого у світі відзначають Міжнародний День онкохворої дитини.

"Українська правда. Життя"разом з фондом "Запорука" і фотографом Дмитром Перетрутовим підготувала фотопроєкт #ПеремагаємоРазом.

Детальніше про 6 переможних історій боротьби з раком можна дізнатися з матеріалу "Мама не дозволяла мені помирати": 6 історій дітей, які побороли рак.

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