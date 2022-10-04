Як надати першу допомогу при кишкових інфекціях та запобігти зневодненню? Поради від МОЗ

В умовах війни відсутність доступу до чистої води та складнощі у дотриманні гігієни збільшують ризики зараження кишковими інфекціями.
Вони передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах і через брудні руки.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які симптоми виникають під час зараження, чим вони небезпечні та як врятувати своє життя у разі зневоднення.
Кишкові інфекції, як ротавірус, холера чи сальмонельоз, небезпечні через те, що викликають блювання і гостру водянисту діарею.
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Через це може статись сильне зневоднення, яке призводить до ниркової недостатності, коми та смерті впродовж кількох годин.
Симптоми зневоднення у дорослих:
- спрага, сухість у роті;
- головний біль;
- темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;
- судоми м'язів;
- западання очей;
- посиніння губ та вушних раковин;
- втрата пружності шкіри;
- задишка, різка слабкість, запаморочення;
- прискорене серцебиття та дихання;
- сонливість, млявість, короткочасна втрата свідомості;
Симптоми зневоднення у дітей:
- сухість у роті;
- відсутність сліз, коли дитина плаче;
- сухі підгузки протягом трьох годин;
- запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;
- сонливість, слабкість або дратівливість.
Що робити при зневодненні?
Насамперед необхідно поновити запаси рідини та мікроелементів в організмі.
При цьому просто пити воду для цього недостатньо, у МОЗ радять використовувати розчин солей для регідратації – відновлення солевого балансу. Його можна придбати в аптеці без рецепту.
Розчин також можна приготувати і в домашніх умовах розмішавши 6 чайних ложок цукру, 1\1 чайної ложки солі в 1 л чистої або кип'яченої води.
На першому етапі дорослим рекомендовано давати приблизно до 1000 мл розчину на годину, дітям – до 20 мл на 1 кг маси тіла на годину.
Немовлят при цьому потрібно годувати грудним молоком, а дітей на штучному вигодовуванні – сумішшю.
Розчин для дегідратації потрібно пити повільно і невеликими ковтками допоки діарея не зникне. Якщо ж стан хворого не покращується слід одразу викликати швидку.
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