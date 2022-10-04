Як надати першу допомогу при кишкових інфекціях та запобігти зневодненню? Поради від МОЗ

В умовах війни відсутність доступу до чистої води та складнощі у дотриманні гігієни збільшують ризики зараження кишковими інфекціями.

Вони передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах і через брудні руки.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які симптоми виникають під час зараження, чим вони небезпечні та як врятувати своє життя у разі зневоднення.

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Кишкові інфекції, як ротавірус, холера чи сальмонельоз, небезпечні через те, що викликають блювання і гостру водянисту діарею.

Через це може статись сильне зневоднення, яке призводить до ниркової недостатності, коми та смерті впродовж кількох годин.

Симптоми зневоднення у дорослих:

спрага, сухість у роті;

головний біль;

темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;

судоми м'язів;

западання очей;

посиніння губ та вушних раковин;

втрата пружності шкіри;

задишка, різка слабкість, запаморочення;

прискорене серцебиття та дихання;

сонливість, млявість, короткочасна втрата свідомості;

Симптоми зневоднення у дітей:

сухість у роті;

відсутність сліз, коли дитина плаче;

сухі підгузки протягом трьох годин;

запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;

сонливість, слабкість або дратівливість.

Що робити при зневодненні?

Насамперед необхідно поновити запаси рідини та мікроелементів в організмі.

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При цьому просто пити воду для цього недостатньо, у МОЗ радять використовувати розчин солей для регідратації – відновлення солевого балансу. Його можна придбати в аптеці без рецепту.

Розчин також можна приготувати і в домашніх умовах розмішавши 6 чайних ложок цукру, 1\1 чайної ложки солі в 1 л чистої або кип'яченої води.

На першому етапі дорослим рекомендовано давати приблизно до 1000 мл розчину на годину, дітям – до 20 мл на 1 кг маси тіла на годину.

Немовлят при цьому потрібно годувати грудним молоком, а дітей на штучному вигодовуванні – сумішшю.

Розчин для дегідратації потрібно пити повільно і невеликими ковтками допоки діарея не зникне. Якщо ж стан хворого не покращується слід одразу викликати швидку.