Як надати першу допомогу при кишкових інфекціях та запобігти зневодненню? Поради від МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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4 жовтня 2022

В умовах війни відсутність доступу до чистої води та складнощі у дотриманні гігієни збільшують ризики зараження кишковими інфекціями.

Вони передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах і через брудні руки.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які симптоми виникають під час зараження, чим вони небезпечні та як врятувати своє життя у разі зневоднення.

Кишкові інфекції, як ротавірус, холера чи сальмонельоз, небезпечні через те, що викликають блювання і гостру водянисту діарею.

Фото: belchonock/Depositphotos

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Через це може статись сильне зневоднення, яке призводить до ниркової недостатності, коми та смерті впродовж кількох годин.

Симптоми зневоднення у дорослих:

  • спрага, сухість у роті;
  • головний біль;
  • темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;
  • судоми м'язів;
  • западання очей;
  • посиніння губ та вушних раковин;
  • втрата пружності шкіри;
  • задишка, різка слабкість, запаморочення;
  • прискорене серцебиття та дихання;
  • сонливість, млявість, короткочасна втрата свідомості;

Симптоми зневоднення у дітей:

  • сухість у роті;
  • відсутність сліз, коли дитина плаче;
  • сухі підгузки протягом трьох годин;
  • запалі очі, щоки, м'яке тім'ячко на верхівці черепа;
  • сонливість, слабкість або дратівливість.

Що робити при зневодненні?

Насамперед необхідно поновити запаси рідини та мікроелементів в організмі.

При цьому просто пити воду для цього недостатньо, у МОЗ радять використовувати розчин солей для регідратації – відновлення солевого балансу. Його можна придбати в аптеці без рецепту.

Розчин також можна приготувати і в домашніх умовах розмішавши 6 чайних ложок цукру, 1\1 чайної ложки солі в 1 л чистої або кип'яченої води.

На першому етапі дорослим рекомендовано давати приблизно до 1000 мл розчину на годину, дітям – до 20 мл на 1 кг маси тіла на годину.

Немовлят при цьому потрібно годувати грудним молоком, а дітей на штучному вигодовуванні – сумішшю.

Розчин для дегідратації потрібно пити повільно і невеликими ковтками допоки діарея не зникне. Якщо ж стан хворого не покращується слід одразу викликати швидку.

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