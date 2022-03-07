Діарея, температура, біль у серці, тиск: як лікуватися в умовах війни? Інструкція

Під час війни не всі українці можуть дістатися до лікарні чи навіть зв’язатися з лікарями онлайн.

Та якщо у вас підвищена температура чи тиск, діарея, низький цукор, серцевий біль тощо, певну допомогу ви можете надати собі самостійно.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити з такими симптомами, якщо ви не можете звернутися до медиків.

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"МОЗ ніколи не надавало рекомендації до лікування із визначеними препаратами для пацієнтів.

І у мирний час ми точно б цього не робили, але нинішні умови та подекуди ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку", – наголошують у відомстві.

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Основні правила залишаються незмінними:

❌НЕ призначайте собі самостійно антибіотики;

❌НЕ скасовуйте лікування, яке отримували до цього;

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✅ Якщо ви перебуваєте у відносно безпечних регіонах, варто консультуватися з лікарем.

Детальніше про те, де отримати консультацію онлайн, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА

✅ Вживайте багато рідини

✅ Якщо ви у відносній безпеці та є така можливість, починайте з фізичних методів охолодження:

розкрити людину;

розстібнути одяг;

протерти вологою тканиною відкриті ділянки тіла.

✅ Дайте людині жарознижувальні препарати:

дорослим: парацетамол 500 мг до 4 разів на добу або ібупрофен 400 мг до З разів на добу (можна чергувати).

дітям: 10-15 мг/кг маси тіла парацетамолу або ібупрофену в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням).

Так само ці препарати можна чергувати.

✅ Пам’ятайте: після вживання жарознижувального температура НЕ обов'язково має збитися до 36,6 °С.

Зниження на 1,0°С вважається позитивною динамікою.

✅ За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.

ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

✅ Якщо немає можливості зв'язатися з лікарем, випийте ліки проти гіпертонії:

Каптопрес, пів таблетки під язик.

✅ Проконтролюйте артеріальний тиск після вживання ліків за допомогою тонометра.

✅ Ви можете застосувати препарат вдруге за 40 хв.

✅ За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.

ДІАРЕЯ

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Діареєю вважається дефекація рідким калом три і більше разів за добу.

✅ Якщо ви помітили в себе цю ознаку, припиніть споживати солодощі та молочні продукти.

✅ Вживайте каші та затяжне печиво, а також продукти, що містять клітковину.

✅ Якщо діарея зберігається тривалий час, випийте препарати, що поповнюють запас електролітів (солей).

Для цього підходять аптечні препарати, зокрема: "Регідрон", "Іоніка", "Ре-соль", а також мінеральні води на кшталт "Поляна квасова".

✅ Ці препарати треба розчиняти у великій кількості рідини, більшій за одну склянку, тому уважно читайте інструкцію до кожного препарату.

❌Уникайте вживання лопераміду та інших "протидіарейних" ліків. Ці препарати можна використовувати за крайньої потреби.

Наприклад, дорога без можливості сходити до вбиральні, евакуація і т.д.

✅ Якщо є лихоманка, діарея не проходить кілька днів, відчуваєте значне виснаження – обов'язково сконтактуйтеся з лікарем.

✅ Для запобігання діареї та іншим хворобам пийте лише кип'ячену воду або воду із закритих пляшок, часто мийте руки з милом або користуйтесь антисептиком.

ГІПОГЛІКЕМІЯ

Симптоми гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові):

відчуття голоду та внутрішнє тремтіння;

прискорене серцебиття;

холодний і липкий піт.

Що робити?

✅ Негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій.

✅ Також варто розсмоктати льодяник або трохи цукру.

ГОСТРИЙ СЕРЦЕВИЙ БІЛЬ

✅ Якщо ви відчуваєте стисний біль практично по центру грудної клітки (як правило, люди показують такий біль, приклавши кулак):

Нітрогліцерин таблетки 0,5 мг під язик АБО нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4 – 0,8 мг;

Ацетилсаліцилову кислоту (АСК) 300 мг (одноразово розжувати 3 таблетки по 1ОО мг ("Магнікор", "Кардіомагніл", "Аспірин-кардіо" чи будь-яка інша АСК).

✅ Якщо у вас є протипоказання до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі):

Клопідогрель 300 мг внутрішньо (один раз).

✅ Якщо біль триває, повторіть прийом нітрогліцерину максимум 3 рази з інтервалом 5 хв.

Якщо після 2 таблеток не буде ефекту – негайно викликайте швидку допомогу!

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