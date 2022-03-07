Діарея, температура, біль у серці, тиск: як лікуватися в умовах війни? Інструкція

Під час війни не всі українці можуть дістатися до лікарні чи навіть зв’язатися з лікарями онлайн.
Та якщо у вас підвищена температура чи тиск, діарея, низький цукор, серцевий біль тощо, певну допомогу ви можете надати собі самостійно.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити з такими симптомами, якщо ви не можете звернутися до медиків.
"МОЗ ніколи не надавало рекомендації до лікування із визначеними препаратами для пацієнтів.
І у мирний час ми точно б цього не робили, але нинішні умови та подекуди ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку", – наголошують у відомстві.
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Основні правила залишаються незмінними:
❌НЕ призначайте собі самостійно антибіотики;
❌НЕ скасовуйте лікування, яке отримували до цього;
✅ Якщо ви перебуваєте у відносно безпечних регіонах, варто консультуватися з лікарем.
Детальніше про те, де отримати консультацію онлайн, можна дізнатися з матеріалу "Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Перелік лікарів, які готові допомогти".
ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА
✅ Вживайте багато рідини
✅ Якщо ви у відносній безпеці та є така можливість, починайте з фізичних методів охолодження:
- розкрити людину;
- розстібнути одяг;
- протерти вологою тканиною відкриті ділянки тіла.
✅ Дайте людині жарознижувальні препарати:
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дорослим: парацетамол 500 мг до 4 разів на добу або ібупрофен 400 мг до З разів на добу (можна чергувати).
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дітям: 10-15 мг/кг маси тіла парацетамолу або ібупрофену в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням).
Так само ці препарати можна чергувати.
✅ Пам’ятайте: після вживання жарознижувального температура НЕ обов'язково має збитися до 36,6 °С.
Зниження на 1,0°С вважається позитивною динамікою.
✅ За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.
ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
✅ Якщо немає можливості зв'язатися з лікарем, випийте ліки проти гіпертонії:
- Каптопрес, пів таблетки під язик.
✅ Проконтролюйте артеріальний тиск після вживання ліків за допомогою тонометра.
✅ Ви можете застосувати препарат вдруге за 40 хв.
✅ За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.
ДІАРЕЯ
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Діареєю вважається дефекація рідким калом три і більше разів за добу.
✅ Якщо ви помітили в себе цю ознаку, припиніть споживати солодощі та молочні продукти.
✅ Вживайте каші та затяжне печиво, а також продукти, що містять клітковину.
✅ Якщо діарея зберігається тривалий час, випийте препарати, що поповнюють запас електролітів (солей).
Для цього підходять аптечні препарати, зокрема: "Регідрон", "Іоніка", "Ре-соль", а також мінеральні води на кшталт "Поляна квасова".
✅ Ці препарати треба розчиняти у великій кількості рідини, більшій за одну склянку, тому уважно читайте інструкцію до кожного препарату.
❌Уникайте вживання лопераміду та інших "протидіарейних" ліків. Ці препарати можна використовувати за крайньої потреби.
Наприклад, дорога без можливості сходити до вбиральні, евакуація і т.д.
✅ Якщо є лихоманка, діарея не проходить кілька днів, відчуваєте значне виснаження – обов'язково сконтактуйтеся з лікарем.
✅ Для запобігання діареї та іншим хворобам пийте лише кип'ячену воду або воду із закритих пляшок, часто мийте руки з милом або користуйтесь антисептиком.
ГІПОГЛІКЕМІЯ
Симптоми гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові):
- відчуття голоду та внутрішнє тремтіння;
- прискорене серцебиття;
- холодний і липкий піт.
Що робити?
✅ Негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій.
✅ Також варто розсмоктати льодяник або трохи цукру.
ГОСТРИЙ СЕРЦЕВИЙ БІЛЬ
✅ Якщо ви відчуваєте стисний біль практично по центру грудної клітки (як правило, люди показують такий біль, приклавши кулак):
-
Нітрогліцерин таблетки 0,5 мг під язик АБО нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4 – 0,8 мг;
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Ацетилсаліцилову кислоту (АСК) 300 мг (одноразово розжувати 3 таблетки по 1ОО мг ("Магнікор", "Кардіомагніл", "Аспірин-кардіо" чи будь-яка інша АСК).
✅ Якщо у вас є протипоказання до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі):
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Клопідогрель 300 мг внутрішньо (один раз).
✅ Якщо біль триває, повторіть прийом нітрогліцерину максимум 3 рази з інтервалом 5 хв.
Якщо після 2 таблеток не буде ефекту – негайно викликайте швидку допомогу!
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