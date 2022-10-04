Кишківник назовні: у Львові врятували немовля з рідкісною патологією

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 жовтня 2022

У лікарні Святого Миколая провели унікальну операцію для новонародженого немовляти з вадою кишківника. 

Операцію провели одразу після пологів, повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Лікарі розповіли, що під час вагітності жінка була за кордоном, але народжувати вирішила в Україні. Тож породілля дізналась про вроджену ваду сина на плановому обстеженні. 

Хлопчик народився вагою у 2 кілограми із кишківником назовні.

Причиною став гастрошизис – аномалія розвитку, при якій через дефект передньої черевної стінки назовні можуть випадати назовні органи.

 Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Малюк потребував негайної операції: щойно дитина народилася, її передали хірургам у сусідню операційну.

Для порятунку дитини використали методику англійського хірурга Біанчі. Хірурги обережно вклали петлі кишківника у черевну порожнину без розширення отвору, а потім зашили живіт маленькому пацієнту. 

Нагадаємо, медики у Львові нещодавно врятували 1-річну пацієнтку, якій заважала дихати пухлина у грудях.

 Малюк на операції

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