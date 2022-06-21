Нога згиналася у різні боки: львівські медики допомогли чоловіку зі Слов’янська, який 2 роки не міг ходити

Львівські медики допомогли чоловіку зі Слов'янська, який два роки не міг ходити і втратив будь-яку надію стати на ноги.
Про його порятунок розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.
Через давню травму нога Павла згиналася у різні боки, що не дозволяло йому ходити. Крім того, після початку повномасштабної війни фізична вада довгий час заважала чоловікові разом з сім'єю виїхати з-під обстрілів у Слов'янську.
Як розповіли медики Павло послизнувся, впав і зламав ногу ще у 2019 році. Тоді у лікарні Слов’янська заявили, що перелом настільки складний, що потребує операції і встановлення металевих конструкцій. Однак чоловік відмовився від запропонованої медичної допомоги.
|Завдяки медикам Павло зможе знову стати на ноги
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Павло сподівався, що кістки зростуться самі. Через травму чоловік втратив роботу.
"Півроку він лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самотужки. Цього не сталося, ба більше – на місці перелому у нього сформувався "несправжній суглоб". Нога втратила опірність і почала згиналася під різними кутами", – розповідають у медзакладі.
|Через травму чоловік разом з сім'єю не міг виїхати з-під обстрілів у Слов'янську
Павло разом з сім'єю прибув до Львова у квітні, куди їх доставив евакуаційний потяг. Лікарі розповідають, що чоловік не одразу наважився на складну операцію – для цього йому знадобилося два тижні, після чого він все ж погодився.
"Зрештою нашим травматологам вдалося позбутися "фіктивного суглобу", вирівняти вісь та довжину кінців і встановити металеві конструкції, які, до речі, оплатили благодійники", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.
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|Усі фото: Перше медоб'єднання Львова
Павло не ставатиме на ногу після операції ще три місяці, а потім на нього чекає довгий період реабілітації. Проте прогнози лікарів оптимістичні:
"За півроку пацієнт не просто ходитиме, а навіть бігатиме!"
Нагадаємо, у Першому медоб'єднанні Львова розповідали, як врятували 15-річну дівчину, яка потрапила під обстріл у Харкові.
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