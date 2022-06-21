Нога згиналася у різні боки: львівські медики допомогли чоловіку зі Слов’янська, який 2 роки не міг ходити

Львівські медики допомогли чоловіку зі Слов'янська, який два роки не міг ходити і втратив будь-яку надію стати на ноги.

Про його порятунок розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Через давню травму нога Павла згиналася у різні боки, що не дозволяло йому ходити. Крім того, після початку повномасштабної війни фізична вада довгий час заважала чоловікові разом з сім'єю виїхати з-під обстрілів у Слов'янську.

Як розповіли медики Павло послизнувся, впав і зламав ногу ще у 2019 році. Тоді у лікарні Слов’янська заявили, що перелом настільки складний, що потребує операції і встановлення металевих конструкцій. Однак чоловік відмовився від запропонованої медичної допомоги.

Завдяки медикам Павло зможе знову стати на ноги

Павло сподівався, що кістки зростуться самі. Через травму чоловік втратив роботу.

"Півроку він лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самотужки. Цього не сталося, ба більше – на місці перелому у нього сформувався "несправжній суглоб". Нога втратила опірність і почала згиналася під різними кутами", – розповідають у медзакладі.

Через травму чоловік разом з сім'єю не міг виїхати з-під обстрілів у Слов'янську

Павло разом з сім'єю прибув до Львова у квітні, куди їх доставив евакуаційний потяг. Лікарі розповідають, що чоловік не одразу наважився на складну операцію – для цього йому знадобилося два тижні, після чого він все ж погодився.

"Зрештою нашим травматологам вдалося позбутися "фіктивного суглобу", вирівняти вісь та довжину кінців і встановити металеві конструкції, які, до речі, оплатили благодійники", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Павло не ставатиме на ногу після операції ще три місяці, а потім на нього чекає довгий період реабілітації. Проте прогнози лікарів оптимістичні:

"За півроку пацієнт не просто ходитиме, а навіть бігатиме!"

Нагадаємо, у Першому медоб'єднанні Львова розповідали, як врятували 15-річну дівчину, яка потрапила під обстріл у Харкові.