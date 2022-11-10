Чим годувати дітей, які займаються вдома на дистанційці – поради МОЗ

В Україні у багатьох навчальних закладах запровадили змішане або дистанційне навчання.

Як мають харчуватися діти, які навчаються в режимі онлайн, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

У дитини має бути три стандартні прийоми їжі, а також один-два перекуси.

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Обов’язкові продукти, які варто включити у раціон дитини:

овочі (100 г на кожний прйом їжі);

фрукти (на основний прийом їжі або перекус);

цільнозернові (каші, цільнозерновий хліб, макарони до 13 років – 150 г на день, після 14 – 200 г);

молочні продукти (три порції на день, одне куряче яйце);

риба (два-три рази на тиждень);

м'ясо птиці (два-три рази на тиждень);

червоне м'ясо (один-два рази на тиждень).

Як харчуватися дітям, які навчаються онлайн

Пиття

Дитина має пити воду, коли відчуває спрагу, а також вживати помірну кількість гарячих напоїв, бажано без цукру. Окрім того, дитині можна дати фруктовий сік, однак не більше одного стакану на день.

Перекуси

На перекус школяру треба давати овочі, фрукти, ягоди, горіхи, насіння, цільнозернові крекери тощо. Варто стежити за тим, щоб дитина споживала менше 25 г цукру на день. Щодо солі, то молодшим школярам рекомендовано до 3 г на день, а старшим дітям – до 5 г.

Нагадаємо, раніше ми писали,як змінилося харчування у школах і що додали у нове меню.

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