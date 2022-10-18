Як харчуватися, щоб залишатися здоровим в умовах війни? Поради ЦГЗ

Через війну багато українців опинилась в умовах обмеженого доступу до здорової та якісної їжі.
Вимушене переселення часто стає наслідком зміни харчовик звичок і меншого споживання овочів та фруктів, та більшого – продуктів багатих на цукор, жири та сіль.
У Центрі громадського здоров'я дали поради, як правильно харчуватись в умовах війни.
Покращення харчових звичок допомагають подолати негативні впливи на здоров'я, яке нерідко страждає від стресу, пов'язаного з війною.
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Як правильно харчуватись?
✅ Контролюйте калорійність їжі та прагніть до здорової ваги. Маса тіла часто порушується через білково-калорійний дисбаланс, це відбувається через споживання цукру та крохмалистої їжі – хліба і макаронних виробів.
✅ Використовуйте принцип тарілки збаласованого харчування, де білки, вуглеводи та жири є однаково важливими.
✅ Включайте до щоденного раціону їжі різноманітні злаки, принаймні половина всіх вуглеводів має йти від цільнозернових продуктів.
✅ Їжте різні овочі та фрукти, оскільки половину вашого добового раціону має складати рослинна їжа. Усього за день рекомендовано спожити 5-6 порцій овочів та фруктів.
✅ Дотримуйтесь харчової безпеки та особистої гігієни, використовуйте мило або антисептик зі вмістом спирту не менш як 70% для миття рук, також ретельно мийте овочі перед вживанням. Не зберігайте відкриті консерви поза холодильникам та надавайте перевагу промисловим продуктам, а не домашнім консерваціям.
✅ Змінюйте частину тваринного білка рослинним, замість м'ясних консервів віддавайте перевагу консервованим бобовим. Якщо є можливість готувати, то хорошим вибором буде сочевиця, яка швидко готується і містить багато білка.
✅ Молочні продукти є необхідним компонентом будь-якого раціону, більше споживайте знежиреного або нежирного молока та молочних продуктів, таких як кефір, сметана, йогурт, сир.
✅ Побільше пийте чистої води, надавайте перевагу несолодким напоям, щоб зменшити споживання цукру.
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