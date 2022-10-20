Учені виявили нові докази тваринного походження COVID-штаму "Омікрон". Дослідження

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 жовтня 2022

Американські вчені виявили нові докази твариного походження штаму коронавірусу "Омікрон".

У новому дослідженні Медичної школи Університету Міннесоти з'ясувалось, що цей штам може передаватись від тварин до людей, повідомляє MedicalExpress.

Дослідники з'ясували, що кілька мутацій штаму "Омікрон" пристосовані до рецепторів мишей та несумісні з рецепторами людей.

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Це свідчить, що вірус міг спочатку передаватись між іншими видами тварин, а лише потім – до людини.

Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

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"Ці мутації "Омікрону" є еволюційними слідами, залишеними вірусом під час його передачі від одного виду тварин до іншого.

Наш детальний підхід структурної біології успішно відновив ці тонкі, але унікальні еволюційні сліди", – сказав один із авторів дослідження доктор Фан Лі.

Учені вважають, що COVID-19 здатний інфікувати багато видів тварин – це одна з головних причин, чому нові варіанти вірусу продовжують з’являтися.

Ці результати також свідчать про те, що епідемічний нагляд за тваринами може бути важливим для запобігання появі нових варіантів COVID-19 у майбутньому.

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Дослідники припускають, що усі види коронавірусу можуть походити від тварин, але наразі доказів для цього недостатньо.

Утім відкриття вчених дає дорогу новим дослідженням, які допоможуть зокрема розробити нові терапевтичні засоби, спрямовані як на тварин, так і на людей, що допоможе краще стримувати COVID-19.

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