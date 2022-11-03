Чи треба заново вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви не робили бустер? Відповідь МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 листопада 2022

В Україні усім охочим дозволили робити друге бустерне щеплення проти COVID-19.

Однак що робити, якщо ви ще не зробили перший бустер? Відповідь на це запитання опублікувало Міністерство охорони здоров‘я.

Якщо ви отримали дві дози щеплення проти COVID-19 понад рік тому, не слід розпочинати курс вакцинації заново.

Потрібно просто зробити бустерне щеплення та продовжити захист від важкого перебігу хвороби. 

  Фото: SSilver/Depositphotos

У МОЗ нагадують основні правила щодо вакцинації:

✅ Дорослі люди мають отримати первинний курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами будь-якої іншої протиковідної вакцини, дозволеної в Україні. 

✅ За 5 місяців після первинного курсу всім людям старшим за 18 років слід зробити перше бустерне щеплення.

✅ Через 4 місяці після першого бустерного щеплення літнім людям та людям з хронічними хворобами необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати другий бустер.

"Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, не біда – просто зробіть її якнайшвидше", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, раніше у міністерстві пояснили, що робити, якщо у лікарні вам відмовляються робити щеплення, зокрема проти COVID-19.

Також МОЗ оновило статистику захворюваності на коронавірус останнім часом.

Читайте також: Знову укол?! Навіщо нам потрібна бустерна доза вакцини проти COVID-19 та яку обрати


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