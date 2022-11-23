"Не може бути компромісів зі злом": Ляшко емоційно відреагував на обстріл пологового

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 листопада 2022

О другій ночі 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні на Запоріжжі. Внаслідок удару загинуло двохденне немовля, а його маму і лікаря дістали з-під завалів. 

На трагедію у Вільнянську відреагував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Facebook.

"Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця.

Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка", – написав Віктор Ляшко.

Міністр також висловив співчуття рідним загиблих.

 Віктор Ляшко засудив міністра охорони здоров'я РФ після російського обстрілу Вільнянська

"Ми ніколи вас не пробачимо. Світ ніколи вас не пробачить. 

Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили, вже ніхто не поверне", – додав він.

Також Віктор Ляшко емоційно висловився щодо міністра охорони здоров'я Російської Федерації Михайла Мурашка:

"Михайло Мурашко, гівнюк ти, а не міністр охорони здоров’я!"

Ляшко також звернувся до директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганса Клюге.

"Не може бути жодних компромісів зі злом!" – написав він.

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