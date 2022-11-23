Загинуло немовля, якому було 2 дні. Що відомо про обстріл пологового на Запоріжжі

У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську Запорізької області. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

Внаслідок удару по пологовому загинуло немовля, якому було 2 дні. З-під завалів врятували матір, а також двох лікарів.

"Внаслідок російського обстрілу по пологовому корпусу Вільнянської лікарні загинуло немовля. Його мати поранена. Її стан оцінюють як легкий, проте йдеться лише про фізичні пошкодження.

Їй надається психологічна допомога", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі "Українській правді. Життя".

Фото: ДСНС

Стан ще одного постраждалого, лікаря-реаніматолога, оцінюється як важкий, бо він має значні опіки (37%).

Інша поранена лікарка отримала медичну допомогу та продовжить лікування амбулаторно, розповів Ляшко.

Про стан пораненої породіллі також розповіла міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко у коментарі "Суспільному".

"Справа навіть не в приміщеннях, а в тому, що ми втратили сьогодні вночі новонароджену дитину, якій всього два дні. Дитина загинула.

Породіллю відправили додому, вона в шоковому стані. А дитину відправили на судмедекспертизу", – сказала Мусієнко.

"Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто", – також написав міністр Віктор Ляшко.