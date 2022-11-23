Загинуло немовля, якому було 2 дні. Що відомо про обстріл пологового на Запоріжжі

У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську Запорізької області. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

Внаслідок удару по пологовому загинуло немовля, якому було 2 дні. З-під завалів врятували матір, а також двох лікарів.

"Внаслідок російського обстрілу по пологовому корпусу Вільнянської лікарні загинуло немовля. Його мати поранена. Її стан оцінюють як легкий, проте йдеться лише про фізичні пошкодження.

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Їй надається психологічна допомога", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі "Українській правді. Життя".

Фото: ДСНС

Стан ще одного постраждалого, лікаря-реаніматолога, оцінюється як важкий, бо він має значні опіки (37%).

Інша поранена лікарка отримала медичну допомогу та продовжить лікування амбулаторно, розповів Ляшко.

Про стан пораненої породіллі також розповіла міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко у коментарі "Суспільному".

"Справа навіть не в приміщеннях, а в тому, що ми втратили сьогодні вночі новонароджену дитину, якій всього два дні. Дитина загинула.

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Породіллю відправили додому, вона в шоковому стані. А дитину відправили на судмедекспертизу", – сказала Мусієнко.

"Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто", – також написав міністр Віктор Ляшко.