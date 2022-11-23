Лікарні – на генераторах, а швидкі – біля супермаркетів: як працює медицина у регіонах при відключенні світла

Через масований ракетний обстріл росіян більшість регіонів України залишилися без світла.

"Українська правда. Життя" зібрала наявну інформацію по регіонах про те, як працюють в таких умовах лікарні та як надається екстрена допомога.

На Харківщині, за словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, заклади охорони здоров’я працюють в штатному режимі та продовжують надавати медичну допомогу. Лінія зв’язку 103 працює.

Також в ОВА повідомили, що за відсутності зв’язку карети "швидкої допомоги" будуть розташовані в людних місцях біля великих супермаркетів.

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"За потреби населення може звертатись безпосередньо до фельдшерів швидкої і отримати первинну допомогу або госпіталізацію", – каже голова ОВА.

Заклади охорони здоров‘я Львівщині мають працювати навіть у випадку блекауту.

Як повідомив директор Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, колективи медичних закладів повинні мати прописаний чіткий розподіл функцій та послідовність дій на випадок відсутності електроенергії – як у конкретних населених пунктах, так і в області загалом.

Усі медичні заклади повинні зробити необхідні запаси палива, харчів та води для того, щоб працювати у час блекаутів автономно. Забезпечуватимуть зв'язок між медичними закладами за допомогою станцій Старлінк.

На Рівненщині, як стверджують в ОВА, медична сфера регіону повноцінно працює.

"Лікарні області – на генераторах. За можливості переводимо хворих в одне приміщення, аби оптимізувати енерговитрати", – кажуть представники місцевої влади.

Лікарні Одеси також працюють у штатному режимі, повідомляє речниця департаменту охорони здоров’я міськради Олена Вельможко.

"Міські комунальні лікарні, як дорослі, так і дитячі, працюють в штатному режимі. Пального для генераторів більш ніж достатньо. Є резерви", – зазначила посадовиця.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що у регіоні в першу чергу відновлюють енергопостачання для об’єктів критичної інфраструктури – водоканалів і лікарень.

Стаціонари Дніпропетровської області також працюють на генераторах.

"Поступово енергетики відновлюють світло – деякі медзаклади вже заживили", – говорить директорка департаменту охорони здоров’я Дніпропетровськoi ОВА Юлія Манаєнкова.

Вона додала, що лікарні мають майже 300 генераторів, які забезпечують роботу пологових, операційних, відділень реанімації, комп’ютерних томографів, МРТ, рентгенів.

"Генераторів вистачить надовго. Маємо пальне на 5 діб. І є договори із заправками, які поповнюватимуть наші запаси", – сказала Юлія Манаєнкова. "Швидка" у регіоні також працює.

На Київщині, за даними ОВА, медичні заклади працюють на генераторах.

Також по всіх регіонах країни почали розгортати пункти незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити пристрої.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомляли, що в Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії.