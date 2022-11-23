Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

В Україні підготовлено вже понад 4 тисяч пунктів незламності, де люди зможуть погрітися та зарядити телефони у разі тривалого відключення світла.

Ознайомитися з правилами роботи пунктів та дізнатися про їхнє місце розташування можна на спеціальному сайті.

Адреси найближчих до вас пунктів рекомендують записувати відразу на випадок, якщо зникне світло і мобільний зв'язок.

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Що має бути у пункті незламності:

опалення;

вода;

світло;

мобільний зв'язок;

інтернет;

живлення для мобільних пристроїв;

місце для відпочинку;

все необхідне для мами і дитини;

аптечки.

Фото: Одеська міська рада

Варто також пам’ятати комплектування та функціонування пунктів незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Де шукати пункти незламності

Зазвичай пункти розташовують у школах, будівлях районних та обласних військових адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

АЗС, супермаркети, відділення банків можуть надавати безкоштовне тепло та підзарядку пристроїв. Інші послуги можуть бути платними на розсуд власників.

Найближчий до вас пункт можна знайти на інтерактивній мапі.

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Пункти, які розташовані на прифронтових територіях, а саме у Херсонській, Запорізький, Донецькій та Харківській областях, на мапі не позначені з міркувань безпеки. Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевої влади.

Скільки людей можуть перебувати у пункті та як довго там можна знаходитися

У пункті незламності можуть одночасно перебувати від 40 до 500 людей. Однак навіть якщо у пункті, куди ви прийдете, не буде місця, фахівці мусять зробити все необхідне, аби вас прийняти.

Час перебування у пункті необмежений. Однак варто пам’ятати про те, що іншим людям також потрібно зігрітися і зарядити пристрої.

Що робити, якщо лунає повітряна тривога, а ви знаходитеся у пункті

Чергові пунктів забезпечені інструкціями дій на випадок різних загроз, і зможуть пояснити, як діяти далі.