Чи забезпечені лікарні генераторами, якщо вимкнуть світло? Відповідь МОЗ

В Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії.

Такою була одна з умов для лікарень, що укладали контракт з Національною службою здоров’я України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський під час телемарафону 7 листопада.

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"При відключенні електроенергії вмикають генератори і продовжується надання медичної послуги", – сказав Боруховський.

Фото: Pixelci /Depositphotos

За словами Боруховського, у більшості закладів перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично і не перериває роботу медиків.

"У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення – ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання.

Тому це потребує постійно чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перепідключає електроенергію", – додає заступник голови МОЗ.

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Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.

"У кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі – 5-10 кВт", – каже Боруховський.

Після масованих ракетних ударів 10 жовтня МОЗ врахувало можливі загрози для лікарень, запевняють у міністерстві.

З початку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки передало українським лікарням понад 400 генераторів.

Також зараз починається новий проєкт зі Світовим банком, що передбачає постачання ще 1100 генераторів.