Чи забезпечені лікарні генераторами, якщо вимкнуть світло? Відповідь МОЗ

В Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії.

Такою була одна з умов для лікарень, що укладали контракт з Національною службою здоров’я України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський під час телемарафону 7 листопада.

"При відключенні електроенергії вмикають генератори і продовжується надання медичної послуги", – сказав Боруховський.

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За словами Боруховського, у більшості закладів перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично і не перериває роботу медиків.

"У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення – ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання.

Тому це потребує постійно чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перепідключає електроенергію", – додає заступник голови МОЗ.

Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.

"У кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі – 5-10 кВт", – каже Боруховський.

Після масованих ракетних ударів 10 жовтня МОЗ врахувало можливі загрози для лікарень, запевняють у міністерстві.

З початку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки передало українським лікарням понад 400 генераторів.

Також зараз починається новий проєкт зі Світовим банком, що передбачає постачання ще 1100 генераторів.