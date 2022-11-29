Гігантська пухлина стискала серце і заважала дихати: у Львові медики врятували 5-річну дівчинку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 листопада 2022

Величезна пухлина у 5-річної дівчинки стискала серце, стравохід та легені. 

Медики поставили невтішний діагноз: нейробластома заднього середостіння з проникненням у прилеглі внутрішні органи.

Після курсу хіміотерапії пухлину вдалось видалити, повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

У маленької Вероніки з Франківська мама помітила невеличку припухлість у ділянці пахв близько року тому.

 Вероніка з мамою. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Лікарі діагностували у дівчинки рак, який швидкими темпами полонив простір грудної клітини. Розмір новоутворення сягнув 15х18 см.

"Пухлина встигла розповсюдитись до серця, стравоходу, коренів легень, а ще – стискала ребра та заважала дихати. Утворення проникло й у спинний мозок. Під загрозою було функціонування внутрішніх органів, кінцівок і загалом життя", – зазначають лікарі.

У дитини почались приступи сильного болю: пухлина стрімко росла. Лікарі призначили курс хіміотерапії та почали шукати спеціалістів, які б могли видалити новоутворення. 

До підготовки операції долучилось понад 10 провідних  спеціалістів Лікарні Святого Миколая та Лікарні Святого Пантелеймона, а також лікарі Івано-Франківська. 

 Операція для маленької Вероніки

Операція пройшла вдало і без ускладнень. Медикам вдалось видалити пухлину, усі метастатичні вогнища, а також частину уражених ребер. 

За 6 після операції маленька Вероніка вже поїхала додому, а за місяць – прийшла на огляд до фахівців. 

 Дівчинка після огляду лікарів

Лікарі відзначають, що дівчинка увійшла в ремісію: стала активнішою, набрала кілька кілограмів, і навіть  почала посміхатися. Для того, щоб остаточно перемогти рак, попереду у Вероніки тривала боротьба з курсами  хіміотерапії та променевою терапією.

Але дівчинка та її мама переконані, що здолають цю хворобу.

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