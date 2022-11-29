Вимагають конкурсу: пацієнти обурені призначенням керівника Національного інституту раку

28 листопада у Міністерстві охорони здоров’я призначили керівника Національного інституту раку – Олену Єфіменко, яка до цього очолювала департамент охорони здоров’я Київської ОДА.

Андрій Шипко, що понад рік виконував обов‘язки керівника Національного інституту раку, залишається на своїй посаді першого заступника.

Однак онкопацієнти у соцмережах висловилися проти такого призначення: громадська організація "Афіна. Жінки проти раку" вимагає від очільника МОЗ Віктора Ляшка проведення прозорого конкурсу.

"В Міністерстві охорони здоров'я України вже стало традицією призначати керівника інституту в ручному режимі, в обхід конкурсу.

У минулому році міністр Степанов таким чином призначив в. о. директора Андрія Шипка. Цьогоріч це повторюється знову", – написала організація у Facebook.

Фото: МОЗ

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів України погодив реорганізацію Національного інституту раку в некомерційне державне підприємство.

Це дозволяє інтегрувати інститут в єдиний медичний простір та дає можливість приєднатись до Програми медичних гарантій, уклавши договір з НСЗУ.

"Цієї події з нетерпінням очікували пацієнти. Але, для того, щоб цей медичний заклад функціонував ефективно, потрібен керівник, який зможе втілити зміни, на які всі чекають.

Від доброчесності та професійності керівного складу залежить лікування та життя тисяч пацієнтів з онкологічними захворюваннями", – кажуть у ГО.

Пацієнти зазначили, що вимагають проведення від Віктора Ляшка та Міністерства охорони здоров'я "відкритого та прозорого конкурсу на посаду керівника найбільшого онкологічного центру країни".

"Національний інститут раку має очолити гідний та професійний кандидат з бездоганною незаплямованою репутацією, який дбатиме про розвиток закладу та про інтереси персоналу та пацієнтів!" – пише ГО "Афіна. Жінки проти раку".

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували обвинувачення так:

"Частиною п’ятою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (що діє в країні з 24 лютого 2022 року) визначено, що у період дії воєнного стану "особи призначаються на посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки суб’єктом без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом".

ФОто: Національний інститут раку

Наразі Інститут реорганізується та змінює організаційно-правову форму з держустанови на державне некомерційне підприємство.

У МОЗ заявили, що призначення очільника НІР дасть можливість активізувати процеси з оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення фінансової стабільності закладу, розвитку установи та колективу.

Після реорганізації закладу й утворення нової юридичної особи у МОЗ обіцяють провести відповідний конкурс згідно з вимогами чинного законодавства.

"Просимо всіх, хто поширює відомості про призначення керівника НІР начебто з порушенням вимог законодавства, бути коректними у формулюваннях та користуватися перевіреною інформацією", – додають у відомстві.

Нагадаємо, Національний інститут раку є найбільшою онкологічною установою в Україні.

Новопризначена керівниця Олена Єфіменко за освітою педіатр і неонатолог. Вона має досвід роботи в МОЗ, а до призначення керівником НІР очолювала департамент охорони здоров’я Київської ОДА.