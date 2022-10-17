Що робити, якщо вас відмовляються вакцинувати? Пояснює МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що робити українцям, якщо у лікарні відмовляються робити щеплення, зокрема проти COVID-19.

Передусім у відомстві закликають громадян не погоджуватися із відмовою, адже усі щеплення за Національним календарем щеплень та вакцинація від коронавірусу є безоплатними у державних, а також приватних клініках України, які мають договір із Національною службою здоров’я.

Натомість у МОЗ радять дотримуватися наступного алгоритму дій, якщо медпрацівник відмовив вам у вакцинації:

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запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який вам відмовляє;

запитайте, на якій підставі вас не хочуть вакцинувати і занотуйте;

пам'ятайте, що відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може слугувати приводом для відмови. Наполягайте, що це – незаконно.

Якщо відмову аргументують небажанням відкривати новий флакон протикоронавірусної вакцини заради вас, посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.

Якщо ці дії не допомогли переконати медпрацівника, МОН радить звернутися до головного лікаря (керівника) медичного закладу і пояснити суть проблеми. Якщо і це не допомогло, пишіть офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Необхідні контакти для зв'язку можна знайти за посиланням.

Скаргу на медзаклад, де вам відмовили у вакцинації, також можна подати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19 або заповнивши електронну форму за посиланням.

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