У МОЗ оновили статистику COVID-19: минулого тижня захворіли понад 16 тисяч

За період з 24 по 30 жовтня в Україні зафіксували 16 378 нових підтверджених випадків COVID-19 – це дещо менше, ніж попереднього тижня.
Зокрема, на коронавірус захворіли 273 медичних працівники та 1641 дитина, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Водночас 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19 за звітний тиждень.
З усіх проведених щеплень у цей період 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.
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|Фото: Cebas1/Depositphotos
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 3900 осіб,
- летальних випадків – 179,
- одужало – 29 413 осіб.
Раніше, з 17 по 23 жовтня, було зафіксовано 16 908 випадків коронавірусної хвороби. Тоді проти COVID-19 вакцинувалися 126 982 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 312 632 осіб;,
- одужало – 5 155 465 особи,
- летальних випадків – 110 186,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.
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|Інфографіка: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепилися 16 166 425 особи.
При цьому дві дози отримала 15 356 041 людина, першу бустерну дозу – 2 673 652 людини, другу бустерну дозу – 105 931.
Важливо, що майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу.
"Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", – кажуть у МОЗ.
Нагадаємо, на початку жовтня киянам рекомендували знову носити маски через осінню хвилю COVID-19.
Також в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти COVID-19 усім охочим з 18 років.
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