У МОЗ оновили статистику COVID-19: минулого тижня захворіли понад 16 тисяч

За період з 24 по 30 жовтня в Україні зафіксували 16 378 нових підтверджених випадків COVID-19 – це дещо менше, ніж попереднього тижня.

Зокрема, на коронавірус захворіли 273 медичних працівники та 1641 дитина, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Водночас 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19 за звітний тиждень.

З усіх проведених щеплень у цей період 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 3900 осіб,

летальних випадків – 179,

одужало – 29 413 осіб.

Раніше, з 17 по 23 жовтня, було зафіксовано 16 908 випадків коронавірусної хвороби. Тоді проти COVID-19 вакцинувалися 126 982 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 312 632 осіб;,

одужало – 5 155 465 особи,

летальних випадків – 110 186,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.

Інфографіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепилися 16 166 425 особи.

При цьому дві дози отримала 15 356 041 людина, першу бустерну дозу – 2 673 652 людини, другу бустерну дозу – 105 931.

Важливо, що майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу.

"Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, на початку жовтня киянам рекомендували знову носити маски через осінню хвилю COVID-19.

Також в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти COVID-19 усім охочим з 18 років.