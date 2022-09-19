В Україні дозволили друге бустерне COVID-щеплення усім охочим: коли вакцинуватися

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

В Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим. Раніше бустерну дозу отримати вдруге могли лише українці, які входять до груп ризику.

Вакцинація здійснюється не раніше, ніж через 4 місяці після отримання першого бустерного щеплення, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня.

Міністерство охорони здоров'я, відповідно до рекомендацій WHO, EMA та ECDC та Національної технічної групи експертів з питань імунізації, також затвердило нові схеми вакцинації. Ними передбачено, що вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

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"Якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, вони ще й захищають від госпіталізації та ризиків смертів внаслідок коронавірусної хвороби", – наголошують у відомстві.

 Фото: SSilver/Depositphotos

Також в Україні зменшили мінімальний термін вакцинації між базовим курсом та першим бустером з 6 до 5 місяців.

"Відповідно до останніх досліджень, йдеться про найбільш оптимальний час для введення першого бустеру, у деяких людей захист може послаблюватись вже через 5 місяців, відповідно ми не можемо позбавляти їх права отримати бустер", – пояснює Кузін.

 Інфографіка: МОЗ

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Як резюмували у МОЗ, в Україні зараз доступні три вакцини проти COVID-19:

  • інактивована CoronaVac від Sinovac
  • мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech
  • векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson
 Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно оновила рекомендації з лікування COVID-19 і більше не радить використовувати два види терапії на основі антитіл.

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