В Україні дозволили вводити бустерне COVID-щеплення дітям 12-17 років

В Україні дозволили усім вакцинованим дітям віком від 12 до 17 років робити бустерне щеплення проти COVID-19.

Відповідні зміни затвердило Міністерство охорони здоров'я України, повідомляється на сторінці відомства у Facebook 4 листопада.

У відомстві рекомендують вводити бустерну дозу вакцини через 6 місяців після завершення первинного курсу імунізації.

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Водночас, якщо дитина, з медичних показань, уже отримала додаткове щеплення проти коронавірусу раніше, то бустерну дозу рекомендують вводити через 3 місяці.

Якою вакциною робити бустер дітям?

МОЗ наголошує, що для бустерного щеплення проти коронавірусу дітям віком від 12 років потрібно використовувати виключно мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі. Наразі в Україні це Pfizer.

Крім того, у відомстві нагадали, що вакцинація дітей 12-13 років здійснюється лише у разі інформованої згоди (форма N 063-2/о) батьків або опікунів. Дітям від 14 років дозволяється самостійно звертатися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації.

Перелік пунктів щеплень та центрів масової вакцинації можна знайти за посиланням.

Важливо! Не обов’язково мати при собі декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Також у МОЗ нагадали, що бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можуть отримати громадяни віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації:

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перший бустер – через 5 місяців після первинного курсу вакцинації,

другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу в Україні через ускладнення померло 83 дитини.