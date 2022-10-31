Що робити, якщо немає світла і зник мобільний зв’язок

Під час вимкнення світла у українців може зникати мобільний інтернет і навіть зв'язок.

Що робити, якщо виникла така проблема, нагадують у Держспецзв'язку, Державній службі надзвичайних ситуацій і Міністерстві цифрової трансформації України.

Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання, перенавантаження), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із поповненим рахуном.

Українські оператори Vodafone, Київстар і lifecell дозволять перемикатися між мережами, щоб лишатися на зв’язку.

У випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатися на інших операторів.

Щоб під ‘єднатися до мережі іншого оператора, треба:

відключити автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор, на iOS: параметри – стільникові дані- вибір мережі;

знайти й вибрати доступну мережу;

якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Однак раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора.

Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:

🔷 використовуйте мережі Wi-Fi, якщо є така можливість ;

🔷 за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

🔷 віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

🔷 скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

🔷 встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

🔷 вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" / у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"

🔷 завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.

🔷 заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати зв’язок, якщо зникне мережа. Наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie, Bridgefy.Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м). Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 31 жовтня вдарили по критичній інфраструктурі Київщини,ППО збила ворожі ракети, однак частина столиці була знеструмлена. У багатьох киян зникло світло, вода та почалися проблеми з мобільним зв'язком.