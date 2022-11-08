Пересадили нерви з гомілок: бійцю ЗСУ провели операцію, щоб повернули можливість ходити

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
7711
8 листопада 2022

Хірурги у Львові провели складну операцію бійцю, який отримав осколкове поранення. 

Через травму він не відчував ногу і втратив можливість ходити, повідомили у Першому медичному об'єднанні.

25 річний Олексій Свинар отримав мінно-вибухове поранення 7 червня під час бойового завдання поблизу Краснопілля. Він сам родом з Харкова, служив на Ізюмському напрямку. 

Реклама:

Під час артобстрілу осколки пошкодили хлопцю ліву ногу, вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Через цю політравму  паралізувало кінцівку. 

 Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За 5 місяців лікування Олексій переніс 9 операцій в лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Нині хірурги Національного реабілітаційного центру "Незламні" взялися пересадити  пацієнту нерв, аби захисник знову міг ходити. 

Лікарі зазначають, що це була реконструктивна операція – аутотрансплантація.

Хірурги взяли по нерву з обох гомілок та вшили їх на місце розірваного нерва у стегні. 

 Хірурги провели складну операцію

Наступного дня після складної операції, хлопець почав відчувати нервове посмикування в нозі. Це перший крок відновлення чутливості, а отже – до одужання. 

Реабілітація триватиме близько пів року. Пацієнт сподівається, що вже незабаром стане на ноги. 

Реклама:

Він планує повернутися на службу після одужання та продовжити боронити незалежність на передовій. 

Нагадаємо, що у вересні в рамках реабілітаційної програми "Незламні" бійцю, який втратив ногу і руку під Ізюмом, встановили біонічний протез.

Читайте також: В "Охматдиті" врятували малюка із військово-лікарської сім’ї, який не міг самостійно дихати


Реклама:


Реклама:
 2083
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2941
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20745
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій