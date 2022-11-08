Пересадили нерви з гомілок: бійцю ЗСУ провели операцію, щоб повернули можливість ходити

Хірурги у Львові провели складну операцію бійцю, який отримав осколкове поранення.

Через травму він не відчував ногу і втратив можливість ходити, повідомили у Першому медичному об'єднанні.

25 річний Олексій Свинар отримав мінно-вибухове поранення 7 червня під час бойового завдання поблизу Краснопілля. Він сам родом з Харкова, служив на Ізюмському напрямку.

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Під час артобстрілу осколки пошкодили хлопцю ліву ногу, вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Через цю політравму паралізувало кінцівку.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За 5 місяців лікування Олексій переніс 9 операцій в лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Нині хірурги Національного реабілітаційного центру "Незламні" взялися пересадити пацієнту нерв, аби захисник знову міг ходити.

Лікарі зазначають, що це була реконструктивна операція – аутотрансплантація.

Хірурги взяли по нерву з обох гомілок та вшили їх на місце розірваного нерва у стегні.

Хірурги провели складну операцію

Наступного дня після складної операції, хлопець почав відчувати нервове посмикування в нозі. Це перший крок відновлення чутливості, а отже – до одужання.

Реабілітація триватиме близько пів року. Пацієнт сподівається, що вже незабаром стане на ноги.

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Він планує повернутися на службу після одужання та продовжити боронити незалежність на передовій.

Нагадаємо, що у вересні в рамках реабілітаційної програми "Незламні" бійцю, який втратив ногу і руку під Ізюмом, встановили біонічний протез.