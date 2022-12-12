7 порад, як вберегти очі під час відключення світла

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 грудня 2022

Через часті відключення електрики працювати та займатися домашніми справами часто доводиться при поганому освітленні.

Це впливає на зір: очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються. 

Про втому очей сигналізує печіння або біль в очах, які часом супроводжуються головним болем.

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Як вберегти очі при відключенні світла, нагадали у Національній службі здоров'я України. 

 Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

7 порад для збереження зору:

  • Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви. 

Потрібно подбати про альтернативне освітлення, бо лише підсвітки монітора недостатньо для очей.

  • Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором.

Важливо, щоб воно не було спрямоване лише в одну точку. 

  • Уникайте ліхтарів та ламп, які світять в очі. 

Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

  • Свічки можуть мерехтіти, що своєю чергою створює додатковий дискомфорт для очей та втому для очей. За можливості, замініть їх на ліхтарі або акумуляторні лампи. 
  • Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо) як базового.

Таке світло неприродне для людини, тому є небезпечним для очей у довгостроковій перспективі.

  • Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
  • Щогодини робіть п'яти хвилинну перерву від гаджетів. 

Найбільш раціонально зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину. Таким чином очі розслабляться.

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Якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.

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