7 порад, як вберегти очі під час відключення світла

Через часті відключення електрики працювати та займатися домашніми справами часто доводиться при поганому освітленні.
Це впливає на зір: очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.
Про втому очей сигналізує печіння або біль в очах, які часом супроводжуються головним болем.
Як вберегти очі при відключенні світла, нагадали у Національній службі здоров'я України.
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7 порад для збереження зору:
- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.
Потрібно подбати про альтернативне освітлення, бо лише підсвітки монітора недостатньо для очей.
- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором.
Важливо, щоб воно не було спрямоване лише в одну точку.
- Уникайте ліхтарів та ламп, які світять в очі.
Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.
- Свічки можуть мерехтіти, що своєю чергою створює додатковий дискомфорт для очей та втому для очей. За можливості, замініть їх на ліхтарі або акумуляторні лампи.
- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо) як базового.
Таке світло неприродне для людини, тому є небезпечним для очей у довгостроковій перспективі.
- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
- Щогодини робіть п'яти хвилинну перерву від гаджетів.
Найбільш раціонально зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину. Таким чином очі розслабляться.
Якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.
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