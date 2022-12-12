7 порад, як вберегти очі під час відключення світла

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
6951
12 грудня 2022

Через часті відключення електрики працювати та займатися домашніми справами часто доводиться при поганому освітленні.

Це впливає на зір: очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються. 

Про втому очей сигналізує печіння або біль в очах, які часом супроводжуються головним болем.

Як вберегти очі при відключенні світла, нагадали у Національній службі здоров'я України. 

 Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

7 порад для збереження зору:

  • Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви. 

Потрібно подбати про альтернативне освітлення, бо лише підсвітки монітора недостатньо для очей.

  • Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором.

Важливо, щоб воно не було спрямоване лише в одну точку. 

  • Уникайте ліхтарів та ламп, які світять в очі. 

Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

  • Свічки можуть мерехтіти, що своєю чергою створює додатковий дискомфорт для очей та втому для очей. За можливості, замініть їх на ліхтарі або акумуляторні лампи. 
  • Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо) як базового.

Таке світло неприродне для людини, тому є небезпечним для очей у довгостроковій перспективі.

  • Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
  • Щогодини робіть п'яти хвилинну перерву від гаджетів. 

Найбільш раціонально зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину. Таким чином очі розслабляться.

Якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.

Читайте також: Травми ока під час війни: інструкція першої допомоги від МОЗ


Реклама:


 1163
Суспільство

Відбудувати надію. Історії українців, яких війна позбавила дому і які знову отримають житло

Наталія Бужинецька, Тетяна Сащук
 653
Суспільство

Як зробити своє робоче або навчальне місце менш енергозатратним та більш функціональним

PROMOTED
 7239
Суспільство

Лікар Грабовський. Історія медика з "Азовсталі", який перебуває в російському полоні

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Відбудувати надію. Історії українців, яких війна позбавила дому і які знову отримають житло

Наталія Бужинецька, Тетяна Сащук
Нові послуги у "Дії": як змінити місце реєстрації або скасувати статус ВПО?
Прокуратура зафіксувала 146 фактів сексуального насилля з боку росіян
Утворилася дірка в стіні: у будинку на Одещині вибухнув газовий балончик. ФОТО
Мультики без інтернету та аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?
Оголосили претендентів на премію "Золотий глобус-2023"
Суспільство

Як зробити своє робоче або навчальне місце менш енергозатратним та більш функціональним

PROMOTED
Суспільство

Лікар Грабовський. Історія медика з "Азовсталі", який перебуває в російському полоні

Вікторія Андрєєва