7 порад, як вберегти очі під час відключення світла

Через часті відключення електрики працювати та займатися домашніми справами часто доводиться при поганому освітленні.

Це впливає на зір: очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.

Про втому очей сигналізує печіння або біль в очах, які часом супроводжуються головним болем.

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Як вберегти очі при відключенні світла, нагадали у Національній службі здоров'я України.

7 порад для збереження зору:

Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.

Потрібно подбати про альтернативне освітлення, бо лише підсвітки монітора недостатньо для очей.

Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором.

Важливо, щоб воно не було спрямоване лише в одну точку.

Уникайте ліхтарів та ламп, які світять в очі.

Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

Свічки можуть мерехтіти, що своєю чергою створює додатковий дискомфорт для очей та втому для очей. За можливості, замініть їх на ліхтарі або акумуляторні лампи.

Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо) як базового.

Таке світло неприродне для людини, тому є небезпечним для очей у довгостроковій перспективі.

Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.

Щогодини робіть п'яти хвилинну перерву від гаджетів.

Найбільш раціонально зробити зарядку для очей та частіше дивитися вдалину. Таким чином очі розслабляться.

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Якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.