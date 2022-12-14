У ЦГЗ пояснили, як працює колективний імунітет

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2022

Колективний імунітет – це явище, коли достатня кількість людей у спільноті вакцинувалась або одужала від хвороби та виробила захисні антитіла проти майбутньої інфекції. 

Колективний імунітет може допомогти подолати епідемії різних хвороб, зокрема COVID-19.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як досягається колективний імунітет і скільки людей мають бути вакциновані.

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Як досягти колективного імунітету?

 Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Щоб спільнота мала колективний імунітет, 95% людей мають бути вакциновані.

5% залишається для тих дітей та дорослих, які мають довічні протипоказання та не можуть щепитися та отримати захист від інфікування.

"Охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни, за рекомендаціями ВООЗ, забезпечує повноцінний захист громади від спалахів та епідемій інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленнями. Фактично, це і називається колективним імунітетом", – кажуть у ЦГЗ.

ВООЗ застерігає: якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька відсотків – це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. 

"Що нижчий колективний імунітет, то вище шанс виникнення спалахів та епідемій.

Тому кожна відмова або відкладання щеплення – загроза власному життю та життю тих, хто з об’єктивних причин не може щепитися", – кажуть у ЦГЗ.

 Фото: МОЗ

Національний календар профілактичних щеплень України передбачає захист проти 10 особливо небезпечних захворювань, яким можна запобігти. 

Вакцини для Календаря щеплень закуповують державним коштом, тому вони безоплатні для пацієнтів.

А щоб отримати свою дозу вакцини, треба звернутися до сімейного лікаря або просто прийти в найближчий медзаклад.

"Вакцинуйтесь самі та вакцинуйте своїх дітей! Це безпечно, безоплатно та ефективно", – наголошують у відомстві.

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