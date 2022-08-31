Які щеплення мають бути в українців після 25 років? Відповідає МОЗ

Імунітет до деяких інфекційних захворювань, проти яких людей вакцинують у дитинстві, зберігається не на все життя, тому щеплення необхідно робити повторно у дорослому віці.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щеплення дозволяють щорічно запобігати до 3 млн смертей.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців, яким виповнилося 25 років, перевірити у себе наявність вакцинації за Календарем профілактичних щеплень.

"Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві", – наголошують у відомстві.

Зокрема, йдеться про щеплення проти таких інфекційних захворювань:

Інфографіка: МОЗ

Гепатит В

У МОЗ наголошують, що українці, які народилися до 2001-го року, можуть не мати такого щеплення, адже воно стало обов’язковим у 2001 році. Щоб провакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря та проконсультуватися щодо імунізації. Дорослі можуть придбати вакцину в аптеках.

Пневмокок

Як коронавірус, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої – пневмокок. Тому людям, які входять до групи ризику (старшим за 65, з хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

Проте це щеплення не входить до календаря щеплень, тому його можна зробити за власні кошти.

Кір, краснуха та паротит

Дві дози вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за Календарем – в 1 і 6 років).

Дорослим треба вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію.

Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи на виявлення IgG до вірусу або інші – це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Дифтерія і правець

Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років, тому необхідна ревакцинація.

Згідно з Календарем щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в державних закладах охорони здоров’я проводять безоплатно.