Які щеплення мають бути в українців після 25 років? Відповідає МОЗ

Імунітет до деяких інфекційних захворювань, проти яких людей вакцинують у дитинстві, зберігається не на все життя, тому щеплення необхідно робити повторно у дорослому віці.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щеплення дозволяють щорічно запобігати до 3 млн смертей.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців, яким виповнилося 25 років, перевірити у себе наявність вакцинації за Календарем профілактичних щеплень.

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"Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві", – наголошують у відомстві.

Зокрема, йдеться про щеплення проти таких інфекційних захворювань:

Інфографіка: МОЗ

Гепатит В

У МОЗ наголошують, що українці, які народилися до 2001-го року, можуть не мати такого щеплення, адже воно стало обов’язковим у 2001 році. Щоб провакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря та проконсультуватися щодо імунізації. Дорослі можуть придбати вакцину в аптеках.

Пневмокок

Як коронавірус, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої – пневмокок. Тому людям, які входять до групи ризику (старшим за 65, з хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

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Проте це щеплення не входить до календаря щеплень, тому його можна зробити за власні кошти.

Кір, краснуха та паротит

Дві дози вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за Календарем – в 1 і 6 років).

Дорослим треба вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію.

Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи на виявлення IgG до вірусу або інші – це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Дифтерія і правець

Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років, тому необхідна ревакцинація.

Згідно з Календарем щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в державних закладах охорони здоров’я проводять безоплатно.