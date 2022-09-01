Які щеплення потрібно робити освітянам і дітям до школи? Відповідь МОЗ

З початком навчального року освітяни та діти мають пройти обов’язкову вакцинацію від інфекційних хвороб.
У МОЗ та МОН виступили зі спільною заявою, в якій вчителів закликають робити щеплення проти COVID-19, а батькам дітей-першокласників нагадують про обов’язкову вакцинацію до 1 вересня.
"Якщо в дитини пропущені якісь із потрібних щеплень, необхідно звернутися до педіатра – лікар допоможе їх надолужити", – зазначили в МОЗ.
У випадку, якщо зв’язок із лікарем втрачений через війну, потрібно звернутися до найближчої лікарні чи поліклініки, що надає первинну медичну допомогу.
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Переукладати декларацію в такому випадку не потрібно.
Зокрема щеплення роблять від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.
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У МОЗ також нагадали працівникам закладів освіти усіх типів про необхідність вакцинації проти коронавірусу.
"Це може бути одна доза вакцини Janssen (Johnson & Johnson) або дві дози будь-якої іншої протикоронавірусної вакцини, дозволеної в Україні.
Втім, якщо з часу первинного курсу вакцинації минуло понад 6 місяців, варто підсилити та подовжити захист, зробивши бустерну дозу", – йдеться в повідомлені.
Також у відомстві радять зробити ревакцинацію від правця та дифтерії, яку потрібно робити дорослим людям кожні 10 років.
За даними МОЗ, наразі рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім.
За даними Центру громадського здоров’я, за першу половину 2022 року лише близько 40% 6-річних дітей охоплено необхідними щепленням:
- 29,7% – щеплення проти туберкульозу;
- 23,1% – проти вірусного гепатиту В;
- 33,1% – проти кашлюку, дифтерії, правця;
- 33,2% – проти поліомієліту;
- 32,7% – проти хіб-інфекції;
- 40,7% – проти кору, паротиту, краснухи.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали про обов'язкові медичні огляди, які мають проходити працівники закладів освіти перед влаштуванням на роботу та щороку.
А дітей потрібно вакцинувати згідно з календарем щеплень, а невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання.
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