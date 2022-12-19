На деокупованій Харківщині відновили щеплення проти поліомієліту, кору, дифтерії та правця

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 грудня 2022

У низці деокупованих громад Харківщини відновили вакцинацію проти поліомієліту, кору, дифтерії та правця.

Де можна отримати щеплення повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Послуга вже доступна у таких громадах:

  • Балаклійській;
  • Ізюмській;
  • Шевченківській;
  • Великобурлуцькій;
  • Малинівській;
  • Вовчанській.
 Фото: photographee.eu/Depositphotos

Щоб отримати щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря.

✅Вакцина проти дифтерії та правцю (АДП-М) та від кору, паротиту і краснухи (КПК) доступна у:

🔳 НП "Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Шевченкове, вул. Бубліченка, 15)

🔳 КНП "Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги" (м. Балаклія, вул. Соборна, 98)

🔳 Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм  (м. Ізюм, вул. Фрунзе, 34) 

✅ Пента ХІБ (вакцина [АКДП+Геп.В+Hib]): дифтерія, правець, кашлюк, гепатит B, гемофільна інфекція типу b):

🔳 Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанського району (м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 24) 

🔳 Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм (м. Ізюм, вул. Фрунзе, 34) 

🔳 Центр первинної медико-санітарної допомоги Великобурлуцького району (Великий Бурлук, вул. Виноградна, 2) 

Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) є у центрі первинної медико-санітарної допомоги Вовчанського району (м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 24).

Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) є у Малинівській амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги Малинівської селищної ради Чугуївського району (Малинівська ОТГ, пров. Пушкіна, 2В)

Нагадаємо, що діти та дорослі мають прийти курс вакцинації відповідно до календаря щеплень. Якщо ж планову вакцинацію або ревакцинацію, щеплення потрібно зробити якнайшвидше.

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