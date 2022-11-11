Між вакцинацією проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб варто дотримуватися інтервалу – МОЗ

Медики рекомендують робити щеплення від різних хвороб та вакцинацію проти COVID-19 з інтервалом у 14 днів.
Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.
Виключенням є вакцинація проти COVID-19 та грипу. Щеплення можна робити одночасно, але у різні руки.
Водночас одночасна вакцинація не заборонена та врегульована відповідним наказом МОЗ.
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Наприклад, за потреби можна щепитися від кількох хвороб одночасно перед виїздом за кордон.
"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі.
Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19", – пояснюють у МОЗ.
Медики нагадують, що також не варто відкладати вакцинацію за календарем щеплень через хвилю коронавірусу.
У підлітковому віці обов'язковою є доза вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця.
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