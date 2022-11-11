Між вакцинацією проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб варто дотримуватися інтервалу – МОЗ

Медики рекомендують робити щеплення від різних хвороб та вакцинацію проти COVID-19 з інтервалом у 14 днів.

Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.

Виключенням є вакцинація проти COVID-19 та грипу. Щеплення можна робити одночасно, але у різні руки.

Водночас одночасна вакцинація не заборонена та врегульована відповідним наказом МОЗ.

Наприклад, за потреби можна щепитися від кількох хвороб одночасно перед виїздом за кордон.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі.

Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19", – пояснюють у МОЗ.

Медики нагадують, що також не варто відкладати вакцинацію за календарем щеплень через хвилю коронавірусу.

У підлітковому віці обов'язковою є доза вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця.