У Китаї прогнозують наймасштабніший спалах COVID-19 від початку пандемії: причина

У Китаї швидким темпом поширюється COVID-19.

За попередніми прогнозами експертів у сфері охорони здоров'я, кількість хворих перевищить 800 мільйонів осіб взимку 2022-2023 року, повідомляє NPR.

Йдеться про штам BF.7, один з варіантів "Омікрону". Науковці припускають, що у першу хвилю епідемії може заразитися близько 60% населення.

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Для оцінки передачі вірусу вчені часто використовують параметр, який називається репродуктивним числом (числом R). Воно показує, яку кількість людей в середньому інфікує 1 людина.

На початку пандемії в Китаї R дорівнювало 2-3 людям, взимку 2022 воно відскочило до показника 10-11, йдеться у дослідженні. Зараз, за підрахунками Національної комісії охорони здоров’я Китаю, це число дорівнює 16.

"Це дійсно високий рівень передачі. Саме тому Китай не зміг продовжити свою політику нульової боротьби з COVID-19. Вірус просто занадто заразний навіть для них", – каже епідеміолог Бен Коулінг з університету Гонконгу.

Причиною швидкого поширення вірусу називають дуже низький імунітет до хвороби. Китай запроваджував масовий карантин з жорсткими епідеміологічними заходами, зокрема з тестуванням, обмеженням подорожей тощо. Тому переважна більшість людей не була інфікована штамом "Омікрон" COVID-19, але тепер усі 1,4 мільярда людей сприйнятливі до інфекції.

Попри те, що 90% населення має 2 та більше дози вакцини, це убезпечує від важких наслідків COVID-19, але не захищає від інфекції.