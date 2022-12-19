У Китаї прогнозують наймасштабніший спалах COVID-19 від початку пандемії: причина

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 грудня 2022

У Китаї швидким темпом поширюється COVID-19.

За попередніми прогнозами експертів у сфері охорони здоров'я, кількість хворих перевищить 800 мільйонів осіб взимку 2022-2023 року, повідомляє NPR.

Йдеться про штам BF.7, один з варіантів "Омікрону". Науковці припускають, що у першу хвилю епідемії може заразитися близько 60% населення. 

Для оцінки передачі вірусу вчені часто використовують параметр, який називається репродуктивним числом (числом R). Воно показує, яку кількість людей в середньому інфікує 1 людина.

 Фото: Volurol/Depositphotos

На початку пандемії в Китаї R дорівнювало 2-3 людям, взимку 2022 воно відскочило до показника 10-11, йдеться у дослідженні. Зараз, за підрахунками Національної комісії охорони здоров’я Китаю, це число дорівнює 16.

"Це дійсно високий рівень передачі. Саме тому Китай не зміг продовжити свою політику нульової боротьби з COVID-19. Вірус просто занадто заразний навіть для них", – каже епідеміолог Бен Коулінг з університету Гонконгу.

Причиною швидкого поширення вірусу називають дуже низький імунітет до хвороби. Китай запроваджував масовий карантин з жорсткими епідеміологічними заходами, зокрема з тестуванням, обмеженням подорожей тощо. Тому переважна більшість людей не була інфікована штамом "Омікрон" COVID-19, але тепер усі 1,4 мільярда людей сприйнятливі до інфекції.

Попри те, що 90% населення має 2 та більше дози вакцини, це убезпечує від важких наслідків COVID-19, але не захищає від інфекції.

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