Лікарі врятували хлопчика з Бахмута, який отримав інфаркт мозку через удар ракетою

У львівському Національному реабілітаційному центрі "Незламні" врятували 12-річного хлопчика з Бахмута, який отримав інфаркт мозку через удар російською ракетою.

Ракета прилетіла у двір, де жила родина. Батько хлопчика загинув, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Сім’я Баєвих займалася господарськими справами, коли почався обстріл. Голова родини отримав смертельно поранення, а його сина Михайла відкинуло у дім ударною хвилею.

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До місцевої лікарні хлопчика доправили у критичному стані: десятки уламків на обличчі та шиї, пошкоджена сонна артерія та інфаркт головного мозку.

Михайло Баєв

Один з уламків ракети потрапив Михайлу у голову.

З Бахмута пораненого відправили до Дніпра, там медики відновили кровопостачання мозку та стабілізувати стан дитини. Далі – евакуаційний потяг до Львова.

У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" за життя Михайла боролася команда центру дитячої нейрохірургії.

Утім, стан хлопчика був все ще тяжкий. Через ушкодження сонної артерії дитина не могла не тільки ходити, а навіть ковтати та говорити. Комп’ютерна томографія показувала, що у мозку поруч із життєво важливими магістральними судинами пацієнта залишаються ще два уламки.

Хлопчика лікували медикаментозно, з ним працювали фізичний терапевт та логопед

За словами завідувача відділення нейрохірурга Михайла Ловги, чіпати уламки надто небезпечно. Це могло призвести до пошкодження магістральної судини, сильної кровотечі і летального випадку.

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Тож хлопчика лікували медикаментозно, з ним працювали фізичний терапевт та логопед.

За кілька тижнів Михайло почав говорити, рухати ногами та навіть робить перші самостійні кроки.

Паралельно відбувався ще один етап лікування – загоєння осколкових поранень та опіків, дитині зробили кілька операцій.

Через три місяці Михайло, з молодшим братом, який також отримав опіки, і бабусею поїхали до Дніпра, де вони будуть жити.

Хлопчик вийшов з лікарні на своїх ногах.

Через три місяці Михайло з молодшим братом і бабусею поїхали до Дніпра

"Завдяки злагодженій командній роботі наших професіоналів дитина повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди лишаться два уламки, лікарі певні: нашкодити дитині ті не зможуть", – кажуть у Першому медичному об’єднанні Львова.

Нагадаємо, львівські медики прооперували 10-річного хлопчика з Харкова, який пережив 5 хірургічних втручань.