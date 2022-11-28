У Львові встановили біонічний протез бойовому лікарю, який втратив руку на фронті. ФОТО

Львівські медики встановили біонічний протез бойовому медику, який втратив праву руку під час евакуації військових з поля бою.

Біонічну руку чоловікові встановили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Дмитро – 27-річний ортопед-травматолог. Він – грек за паспортом. До Києва Дмитро приїхав навчатися, після чого тут і залишився. У лютому, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, чоловік працював у столичній лікарні.

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"Для мене Україна стала домівкою. Я не хочу віддавати свою домівку комусь, хто прийшов і хоче її забрати", – наголошує чоловік.

Спершу Дмитро допомагав рятувати поранених на Київщині, а коли регіон звільнили від окупантів – вирушив на передову. Від початку повномасштабної війни до червня травматологу разом із командою вдалося евакуювати із поля бою майже двісті українських захисників та захисниць.

Біонічна рука Дмитра

Під час чергової спецоперації ряди травмованих поповнив і Дмитро. Чоловік оговтався та зрозумів, що у нього немає правої кисті, вже будучи у лікарні. Як саме це сталося – наразі не розголошують.

"Мене тримають дві медсестри, а я куксою б’ю об стінку і кричу", – такою була перша реакція Дмитра на травму.

Як розповідають у Першому медоб'єднанні, для лікаря втрата руки означала кінець:

"Ортопед-травматолог більше ніколи не візьме до рук скальпеля. Це кінець кар'єри і, як тоді здавалося, життя".

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Біонічний протез

У реабілітаційному центрі "Незламні" Дмитрові зробили п'ять операцій у трьох різних місцях, аби врятувати м'язи передпліччя та довжину кінцівки.

Протягом цього часу чоловік навіть встиг одружитися та твердо вирішив, що повернеться на фронт. Утім, для цього йому був потрібен найкращий протез.

"Саме по нього хлопець приїхав у Національний реабілітаційний центр "Незламні" Першого медоб’єднання Львова. Протезисти встановили медику біонічну кінцівку українського виробника Esper Bionics. Її для хлопця придбала ІТ-компанія Symphony Solutions", – розповідають у медоб'єднанні.

Дмитро став другим, хто отримав біонічний протез у Центрі.

Наразі Дмитро навчається жити з "новою рукою". На сьогодні він уже вміє друкувати повідомлення у телефоні, може брати чашку з кавою та діставати навушники за допомогою "девайсу". Як він це робить – можна подивитися у відео за посиланням.

Уже за тиждень тимчасову конструкцію протеза лікарі замінять на постійну. Одразу після цього Дмитро має намір повернутися на фронт, аби рятувати життя український захисників та захисниць.

"Хлопець переконаний: біонічна кінцівка допоможе повернутися до лікарської практики та врятувати ще не одну сотню житті", – підсумували у Першому медоб'єднанні Львова.

Наразі Дмитро рахує дні до повернення у стрій.

Там також додали, що наразі спільно з благодійною платформою Dodro.ua збирають 100 мільйонів гривень на протези для українців, які втратили кінцівку у війні.

Нагадаємо, перший біонічний протез у реабілітаційному центрі "незламні" встановили 33-річному десантнику Михайлу Юрчуку. Військовий втратив ногу, обороняючи Харківщину.