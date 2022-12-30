Постраждалі внаслідок війни українці безоплатно отримають кісткові імпланти

Постраждалим внаслідок війни українцям безоплатно надаватимуть імпланти для остеосинтезу. Очікується, що їх отримають не менше 1500 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

"Це категорія імплантів, які дозволяють проліковувати складні ураження кісток, а відтак повертати людей до повноцінного життя", – пояснюють в МОЗ.

Імпланти надаватимуть в межах пілотного проєкту МОЗ. Постачатиме їх як гуманітарну допомогу міжнародна волонтерська організація Yellowblue Force Foundation за підтримки біофармацевтичної компанії AstraZeneca.

Фото: МОЗ

Стартує проєкт з трьох лікарень – в Ужгороді, Вінниці та Черкасах. За планами, імпланти для остеосинтезу зможуть отримати понад півтори тисячі пацієнтів.

Компанію-виробника імплантів обрали шляхом проведення тендера.

"Це інноваційний європейський виробник, отже, пацієнти отримають лікування сучасними та якісними імплантами", – зазначили також у МОЗ.

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