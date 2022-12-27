2-річна донька не відчуває ніг: у Львові лікарі рятують сім’ю, яка потрапила під обстріл у Бахмуті

Львівські лікарі рятують родину, яка серйозно постраждала під час обстрілу росіянами Бахмута, що на Донеччині.

Під удар Інна і Павло з дворічною донечкою Лізою потрапили ще 17 жовтня, повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.

Обстріл стався ввечері – перед евакуацією, на яку довгий час родина не могла зважитися.

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"У коридорі уже стояли спаковані речі. Коли почався обстріл, Інна із чоловіком Павлом та маленькою дочкою Лізою вечеряли. Раптові вибухи. Усі троє падають на підлогу. Уламки летять у меблі, стіни і в людей. Вціліти не вдається нікому", – розповідають історію постраждалих у медоб'єднанні.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Вибратися з пошкодженого будинку постраждалим з важкими мінно-вибуховими травмами допомогли сусіди. Родину екстрено госпіталізували до лікарні у Костянтинівку. Там Павла прооперували, діставши з тіла уламки.

Водночас його дружину з маленькою донькою у важкому стані відвезли до Дніпра. У попереку дворічної Лізи знаходився уламок, що пошкодив спинний мозок. Також лікарі діагностували у неї перелом обох кісток правої гомілки, рани правого плеча, голови та спини.

Щойно лікарям вдалося стабілізувати стан дівчинки, родину перевели до Національного реабілітаційного центру "Незламні" Першого медоб’єднання Львова.

Там Лізу відразу почали готувати до операції, адже через уламок у попереку дівчинка не відчуває ніг. За словами лікарів, складне хірургічне втручання пройшло успішно. Паралельно з дівчинкою працювали фахівці з реабілітації.

"Фізичні терапевти та ерготерапевти борються за кожен рух і крок. На відновлення Лізі потрібен щонайменше рік", – прогнозують лікарі.

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Фото: Перше медоб'єднання Львова

Мамі дівчинки, Інні, також неабияк дісталося – у неї складний перелом лівого передпліччя та черепно-мозкова травма. Хірурги реабілітаційного центру оперували жінку вже двічі. Кажуть – найбільше постраждала рука.

"Спершу виконали ремонтаж апарату зовнішньої фіксації, потім – зняли апарат та встановили спеціальні пластини та гвинти для фіксації кісток. Попереду – складна робота з відновлення всіх рухових функцій. Це тривала реабілітація", – говорять медики.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Єдиний, чиї рани вже загоїлися – це Павло. Нині він опікується дружиною та донькою.

Будучи у Львові, родина дізналася, що повертатися їм більше нікуди – російські обстріли залишили від їхнього будинку у Бахмуті самі стіни. Ця новина стала потрясінням, тому паралельно з хірургами, травматологами та фахівцями з реабілітації, з Інною та Павлом працюють психотерапевти.

"Психоемоційне відновлення – так само важливе, як і фізичне", – підсумували у медоб'єднанні.

Нагадаємо, львівські лікарі врятували хлопчика з Бахмута, який отримав інфаркт мозку через удар ракетою.