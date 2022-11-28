Препарати для розрідження крові, що призначаються при COVID-19, можуть спричинити небезпечну кровотечу. Дослідження

Терапія розрідження крові, яка призначається пацієнтам, що важко перехворіли COVID-19, може бути неефективною та небезпечною.

Такого висновку дійшла команда експертів Адденбрукського та Кембриджського університетів під час дослідження Heal-Covid, яке фінансується урядом Британії, пише The Guardian.

Зокрема, науковці вважають, що антикоагулянт Апіксабан, який призначається пацієнтам для розрідження крові – не працює. Натомість препарат може викликати небезпечну кровотечу.

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Апіксабан та похідні лікарські засоби призначаються пацієнтам, які мали середній або тяжкий перебіг захворювання на коронавірус. Дослідниця і професорка Шарлотта Саммерс, яка також є лікаркою інтенсивної терапії у лікарні Адденбрука у Кембриджі наголошує, що антикоагулянти можуть нашкодити.

"Ці перші результати Heal-Covid показують нам, що препарат для розрідження крові, який зазвичай вважається корисним втручанням на післялікарняному етапі, насправді є неефективним для того, щоб зупинити смерть людей або їхню повторну госпіталізацію.

Цей висновок є важливим, оскільки він дозволить запобігти непотрібній шкоді, що завдається людям без жодної користі", – наголошує Саммерс.

У дослідженні, метою якого було знайти ефективні методи лікування коронавірусу, взяли участь 402 пацієнти, які приймали антикоагулянт. Науковці очікували, що препарат знизить ризик утворення тромбів шляхом розрідження крові. Утім, під час випробування у деяких з учасників виникла серйозна кровотеча. Це змусило їх припинити вживати препарат.

В результаті, як показало дослідження, 30,8% пацієнтів, які отримували стандартне лікування, повернулися в лікарню протягом року. Утім, те саме зробили і 29,1% серед тих, хто приймав Апіксабан.

Співкерівник дослідження доктор Марк Тошнер прокоментував роботу команди так:

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"Це дослідження є першим вагомим доказом того, що більш тривале застосування антикоагулянтів після гострого періоду Covid-19 наражає пацієнтів на ризик без жодної очевидної користі.

Ми сподіваємося, що ці результати дозволять припинити безпідставне призначення цього препарату пацієнтам з Covid-19 і ми зможемо змінити медичну практику".

Національний інститут досконалості охорони здоров'я та медичної допомоги у Ніцці рекомендує госпіталізованим з COVID-19 отримувати терапію для розрідження крові протягом 14 днів. Навіть якщо пацієнт встиг одужати та виписатися протягом цього часу.

Однак, на основі отриманих даних дослідники закликають лікарів припинити рекомендувати пацієнтам приймати Апіксабан, оскільки він не зупиняє їх від смерті або повторного потрапляння до лікарні, а також може мати серйозні побічні ефекти.

Україна: про що йдеться у протоколі МОЗ?

Використання прямих пероральних антикоагулянтів у госпіталізованих хворих не рекомендовано. Утім, згідно з протоколом лікування COVID-19 Міністерства охорони здоров'я, у більшості хворих на COVID-19 є підвищена схильність до тромбоутворення.

Для пацієнтів з попереднім показанням до терапевтичної антикоагулянтної терапії (наприклад, фібриляція передсердь, венозна тромбоемболія, штучний клапан серця тощо) рекомендовано продовжити парентеральну антикоагулянтну терапію в терапевтичній дозі. Дозування можна знайти за посиланням, утім пам’ятайте, що такі препарати може призначати лише лікар.

"Дане призначення є корисним для більшості пацієнтів, проте у пацієнтів з високим ризиком кровотечі (наприклад, при низькому рівні тромбоцитів, недавніх великих кровотечах, гемодіалізі тощо) ризики та переваги тромбопрофілактики слід зважувати в індивідуальному порядку", – наголошують у МОЗ.