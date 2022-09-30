COVID-19 міг змінити особистості людей – дослідження

Вплив пандемії COVID-19 настільки сильний, що міг змінити особистості молодих людей.

Про це йдеться у дослідженні вчених медичного коледжу Університету штату Флорида, повідомляє The Guardian.

Раніше психологам не вдавалося знайти зв'язок між колективними стресовими подіями, такими як землетруси чи урагани, і зміною особистості. Утім, як припускають вчені, соціальна ізоляція і втрати, пов'зані з пандемією, могли вплинути на людей.

Дослідники опитали понад 7 тис. людей до і під час пандемії.

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Учасники тест особистості, який вимірює п’ять рис: нейротизм (емоційна нестабільність, тривога), екстраверсію, відкритість, приємність і сумлінність.

"Молоді люди стали більш примхливими та схильними до стресу і менш готовими до співпраці та довіри, а також менш стриманими та відповідальними", – каже професорка Анджеліна Сутін.

Під час першої фази пандемії (з березня по грудень 2020 року) особистості були відносно стабільні, лише з невеликим зниженням нейротизму порівняно з часами перед пандемією.

Зниження нейротизму не фіксувалося до другої половини пандемії (2021-2022), натомість знизились екстраверсія відкритість, приємність та сумлінність.

Молоді люди продемонстрували найбільші зміни, а найстарша група дорослих не мала значних змін у рисах.

На думку вчених, особистість молодших людей зазвичай більш вразлива, і пандемія також могла мати більш негативний вплив саме на цю вікову групу.

"Хоча пандемія була стресом для всіх, вона порушила нормативні завдання молодшого дорослого життя, такі як навчання та працевлаштування, а також комунікабельність і розвиток стосунків", – говорить Анджеліна Сутін.

Дослідники продовжуватимуть спостерігати за цими людьми, щоб побачити, чи є зміни особистості тимчасовими чи постійними.

Нагадаємо, інше дослідження показало, що люди, які перехворіли на COVID-19, мають значно вищий ризик отримати розлади мозку.