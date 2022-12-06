У Великій Британії підтвердили восьму смерть дитини від бактеріальної інфекції

У Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А.

В Англії зафіксовано 5 смертей дітей віком до 5 років, смерть7-річної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні, повідомляє BBC News.

У Шотландії зафіксовано 8 випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає.

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Восьма жертва стрептококу А – 5-річна дівчинка, яка була ученицею початкової школи Black Mountain.

Минулого тижня дитина серйозно захворіла – її ушпиталили до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, а в ніч на понеділок вона померла.

Учнів початкової школи Black Mountain, до якої ходила і 5-річна дівчинка, попросили відвідати поліклініку. Там їх мав оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків.

В одного з учнів тієї ж школи медики також діагностували важку форму стрептококової інфекції А, а також низку пацієнтів з легким перебігом хвороби.

Що таке стрептокок А

Більшість хвороб, спричинених стрептококом А, є легкими – біль у горлі або шкірна інфекція, яку можна легко вилікувати антибіотиками. Зокрема:

шкірну інфекцію імпетиго;

скарлатину;

стрептококову ангіну.

Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність.

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Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії COVID-19.

Дуже рідко стрептокок А може спричинити інвазивну стрептококову інфекцію групи А або iGAS, яка може бути смертельною.

Інвазивне захворювання виникає, коли бактерії проходять повз імунний захист організму.

Ознаками такого захворювання є:

лихоманка (висока температура вище 38C);

сильні м'язові болі;

біль в одній частині тіла;

незрозумілу блювоту чи діарею.

До сімейного лікар варто звернутися, що дитина має:

погіршення апетиту;

ознаки зневоднення;

підвищену температуру;

пітливість та підвищену чутливість шкіри;

втому або дратівливість.

Варто негайно звертатися до швидкої допомоги, якщо: