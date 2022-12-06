У Великій Британії підтвердили восьму смерть дитини від бактеріальної інфекції

У Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А.
В Англії зафіксовано 5 смертей дітей віком до 5 років, смерть7-річної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні, повідомляє BBC News.
У Шотландії зафіксовано 8 випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає.
Восьма жертва стрептококу А – 5-річна дівчинка, яка була ученицею початкової школи Black Mountain.
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Минулого тижня дитина серйозно захворіла – її ушпиталили до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, а в ніч на понеділок вона померла.
Учнів початкової школи Black Mountain, до якої ходила і 5-річна дівчинка, попросили відвідати поліклініку. Там їх мав оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків.
В одного з учнів тієї ж школи медики також діагностували важку форму стрептококової інфекції А, а також низку пацієнтів з легким перебігом хвороби.
Що таке стрептокок А
Більшість хвороб, спричинених стрептококом А, є легкими – біль у горлі або шкірна інфекція, яку можна легко вилікувати антибіотиками. Зокрема:
- шкірну інфекцію імпетиго;
- скарлатину;
- стрептококову ангіну.
Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність.
Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії COVID-19.
Дуже рідко стрептокок А може спричинити інвазивну стрептококову інфекцію групи А або iGAS, яка може бути смертельною.
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Інвазивне захворювання виникає, коли бактерії проходять повз імунний захист організму.
Ознаками такого захворювання є:
- лихоманка (висока температура вище 38C);
- сильні м'язові болі;
- біль в одній частині тіла;
- незрозумілу блювоту чи діарею.
До сімейного лікар варто звернутися, що дитина має:
- погіршення апетиту;
- ознаки зневоднення;
- підвищену температуру;
- пітливість та підвищену чутливість шкіри;
- втому або дратівливість.
Варто негайно звертатися до швидкої допомоги, якщо:
- ваша дитина відчуває труднощі з диханням (є бурчання або смоктання під ребрами);
- є паузи в диханні;
- шкіра, язик або губи сині;
- кволість та порушення сну.
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