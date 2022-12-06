У Великій Британії підтвердили восьму смерть дитини від бактеріальної інфекції

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

У Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А.

В Англії зафіксовано 5 смертей дітей віком до 5 років, смерть7-річної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні, повідомляє BBC News.

У Шотландії зафіксовано 8 випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає.

Восьма жертва стрептококу А – 5-річна дівчинка, яка була ученицею початкової школи Black Mountain.

 Фото: Kerkezz/Depositphotos

Минулого тижня дитина серйозно захворіла – її ушпиталили до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, а в ніч на понеділок вона померла.

Учнів початкової школи Black Mountain, до якої ходила і 5-річна дівчинка, попросили відвідати поліклініку. Там їх мав оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків. 

В одного з учнів тієї ж школи медики також діагностували важку форму стрептококової інфекції А, а також низку пацієнтів з легким перебігом хвороби.

Що таке стрептокок А

Більшість хвороб, спричинених стрептококом А, є легкими – біль у горлі або шкірна інфекція, яку можна легко вилікувати антибіотиками. Зокрема:

  • шкірну інфекцію імпетиго;
  • скарлатину;
  • стрептококову ангіну.

Поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність. 

Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії COVID-19. 

Дуже рідко стрептокок А може спричинити інвазивну стрептококову інфекцію групи А або iGAS, яка може бути смертельною.

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Інвазивне захворювання виникає, коли бактерії проходять повз імунний захист організму.

Ознаками такого захворювання є:

  • лихоманка (висока температура вище 38C);
  • сильні м'язові болі;
  • біль в одній частині тіла;
  • незрозумілу блювоту чи діарею.

До сімейного лікар варто звернутися, що дитина має:

  • погіршення апетиту;
  • ознаки зневоднення;
  • підвищену температуру;
  • пітливість та підвищену чутливість шкіри;
  • втому або дратівливість.

Варто негайно звертатися до швидкої допомоги, якщо:

  • ваша дитина відчуває труднощі з диханням (є бурчання або смоктання під ребрами);
  • є паузи в диханні;
  • шкіра, язик або губи сині;
  • кволість та порушення сну.

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