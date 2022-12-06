МОЗ рекомендує призупинити планові операції через ймовірність блекауту

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують тимчасово призупинити планові операції та госпіталізації через можливий блекаут.

Це знизить навантаження на лікарні та надасть можливість надавати екстрену допомогу, зазначають у Міністерстві. 

У відомстві уточнюють, що до невідкладної допомоги відносяться: 

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  • екстрені втручання, які що здійснюються негайно або протягом кількох годин;
  • термінові операції  – виконання може здійснюватись у межах доби. 
 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Проведення чи призупинення планових операцій у МОЗ пропонують розглянути на рівні обласних військових адміністрацій.

"У межах підготовки системи охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження, пов’язаного із ймовірним знеструмленням, тимчасово призупиняються планові операції (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта) та планова госпіталізація до закладів охорони здоров’я. 

Вони будуть проведені при стабілізації ситуації з енергопостачанням й, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більшу кількість пацієнтів", – повідомляють у міністерстві.

Проте, лікар приймає остаточне рішення щодо ургентності або плановості випадку кожного пацієнта. 

Нагадаємо, через загрозу блекауту, лікарні МОЗ вже підготувались до ймовірних відключень енерго-, водо- та теплопостачання.

Наприклад, під час масованого ракетного обстрілу, лікарі провели кілька десятків операцій у різних регіонах України під світлом ліхтариків.

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