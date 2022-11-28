Як зробити інгаляцію дитині, коли немає світла? Поради МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3177
28 листопада 2022

Після масованої ракетної атаки РФ, коли столиця переживала блекаут, у мережі з'явилося фото маленької дівчинки, яку привезли на АЗС у Києві, аби вона могла скористатися життєво необхідним інгалятором.

Такі історії – непоодинокі, тому Міністерство охорони здоров'я надало декілька порад щодо того, як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики вдома немає.

Зокрема, у відомстві закликають дорослих розглянути можливість придбати небулайзер (пристрій для інгаляцій) на батарейках, а також запас батарейок або акумуляторів до нього.

Також можна використовувати допоміжний пристрій для інгаляцій, який не потребує електроенергії. Утім, пам'ятайте: перед тим, як купувати спейсер, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо застосування приладу та отримайте чіткі рекомендації стосовно дозування ліків.

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Про всяк випадок обговоріть та визначте з лікуючим лікарем план дій на випадок, якщо у вас не буде доступу до небулайзера та спейсера, а дитина почуватиметься погано.  

Читайте також: Лікарні – на генераторах, а швидкі – біля супермаркетів: як працює медицина у регіонах при відключенні світла

Подбайте про перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. За його наявності ви зможете принаймні на короткий час увімкнути небулайзер за допомогою павербенку або зробити інгаляцію в авто.

На випадок, якщо у вас розрядиться телефон або мобільний зв'язок буде поганим, перепишіть на листок найближчі "Пункти незламності", щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію в разі відключення світла у вас вдома.

Перелік таких пунктів можна знайти за посиланням, а дізнатися, як вони працюють і чим можуть зарадити в умовах відсутності електроенергії, можна у матеріалі:

Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють


Реклама:


 6139
Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга
 871
Здоров'я

Більше турбуватися про здоров'я під час війни — реально? В україно-швейцарському проєкті "Діємо для здоров'я" вважають, що так

За підтримки Україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров‘я"
 26443
Суспільство

"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія життя та загибелі сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі

Інна Кубай

Головне на сайті


Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга
Малюнок Герою: військовим вручили рекордну кількість дитячих малюнків. ФОТО
Гігантська пухлина стискала серце і заважала дихати: у Львові медики врятували 5-річну дівчинку
З’явився чат-бот, який допоможе школярам робити домашні завдання
У Ладижині надзвичайна ситуація: пацієнтів лікарні евакуюють в інше місто
Залишився син з інвалідністю: культурні діячі закликають допомогти сім'ї вбитого письменника Вакуленка
Здоров'я

Більше турбуватися про здоров'я під час війни — реально? В україно-швейцарському проєкті "Діємо для здоров'я" вважають, що так

За підтримки Україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров‘я"
Суспільство

"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія життя та загибелі сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі

Інна Кубай