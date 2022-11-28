Як зробити інгаляцію дитині, коли немає світла? Поради МОЗ

Після масованої ракетної атаки РФ, коли столиця переживала блекаут, у мережі з'явилося фото маленької дівчинки, яку привезли на АЗС у Києві, аби вона могла скористатися життєво необхідним інгалятором.

Такі історії – непоодинокі, тому Міністерство охорони здоров'я надало декілька порад щодо того, як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики вдома немає.

Зокрема, у відомстві закликають дорослих розглянути можливість придбати небулайзер (пристрій для інгаляцій) на батарейках, а також запас батарейок або акумуляторів до нього.

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Також можна використовувати допоміжний пристрій для інгаляцій, який не потребує електроенергії. Утім, пам'ятайте: перед тим, як купувати спейсер, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо застосування приладу та отримайте чіткі рекомендації стосовно дозування ліків.

Про всяк випадок обговоріть та визначте з лікуючим лікарем план дій на випадок, якщо у вас не буде доступу до небулайзера та спейсера, а дитина почуватиметься погано.

Подбайте про перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. За його наявності ви зможете принаймні на короткий час увімкнути небулайзер за допомогою павербенку або зробити інгаляцію в авто.

На випадок, якщо у вас розрядиться телефон або мобільний зв'язок буде поганим, перепишіть на листок найближчі "Пункти незламності", щоб знати, де поруч можна зробити інгаляцію в разі відключення світла у вас вдома.

Перелік таких пунктів можна знайти за посиланням, а дізнатися, як вони працюють і чим можуть зарадити в умовах відсутності електроенергії, можна у матеріалі:

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