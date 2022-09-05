У МОЗ назвали сервіси, за допомогою яких можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження

Яна Осадча журналіст
4753
5 вересня 2022

Де отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження, можна дізнатися за допомогою мобільних сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль".

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Сайт і мобільний додаток "Ліки Контроль" містять повну інформацію про зареєстровані в Україні ліки та інструкції до них. Тут можна не тільки дізнатися, які ліки можна отримати безоплатно, але й знайти аналоги препаратів.

На сторінці "Ліки для онкохворих – підпишись на життя" пацієнти можуть дізнатися про надходження безкоштовного препарату у конкретний регіон.

 Фото: Kahovsky/Depositphotos

Чат-бот "Лікуйся" допоможе пацієнткам із раком молочної залози, з його допомогою можна дізнатися про безоплатну діагностику і лікування у регіонах.

У чат-боті "Спитай Гриця" міститься інформація про програму "Доступні ліки". Покаже, чи можна отримати препарат безоплатно, розповість, як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати.

Освітній чат-бот "Ролики для лікарень" містить відео на популярні медичні питання теми. Зокрема, як лікуватися безоплатного, отримати електронне направлення тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безоплатну допомогу під час хірургічних операцій.

Читайте також: В Україні наркотичні та психотропні ліки відпускатимуть за е-рецептом




 174
Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
 3442
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
 17195
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
Комітет ВР підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік жінок
Де вчителям та учням завантажити безкоштовні електронні підручники – пояснює Шкарлет
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не може гарантувати безпеку полонених – гендиректор Мардіні 
Ще один фільм потрапив до списку кандидатів на "Оскар" від України
В Україні 10% бригад швидкої допомоги готуються реагувати на ядерну та хімічну загрози
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв