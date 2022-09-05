У МОЗ назвали сервіси, за допомогою яких можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження

Де отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження, можна дізнатися за допомогою мобільних сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль".

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Сайт і мобільний додаток "Ліки Контроль" містять повну інформацію про зареєстровані в Україні ліки та інструкції до них. Тут можна не тільки дізнатися, які ліки можна отримати безоплатно, але й знайти аналоги препаратів.

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На сторінці "Ліки для онкохворих – підпишись на життя" пацієнти можуть дізнатися про надходження безкоштовного препарату у конкретний регіон.

Чат-бот "Лікуйся" допоможе пацієнткам із раком молочної залози, з його допомогою можна дізнатися про безоплатну діагностику і лікування у регіонах.

У чат-боті "Спитай Гриця" міститься інформація про програму "Доступні ліки". Покаже, чи можна отримати препарат безоплатно, розповість, як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати.

Освітній чат-бот "Ролики для лікарень" містить відео на популярні медичні питання теми. Зокрема, як лікуватися безоплатного, отримати електронне направлення тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безоплатну допомогу під час хірургічних операцій.