У МОЗ назвали сервіси, за допомогою яких можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження

Де отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження, можна дізнатися за допомогою мобільних сервісів, розроблених організацією "Ліки-контроль".
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Сайт і мобільний додаток "Ліки Контроль" містять повну інформацію про зареєстровані в Україні ліки та інструкції до них. Тут можна не тільки дізнатися, які ліки можна отримати безоплатно, але й знайти аналоги препаратів.
На сторінці "Ліки для онкохворих – підпишись на життя" пацієнти можуть дізнатися про надходження безкоштовного препарату у конкретний регіон.
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Чат-бот "Лікуйся" допоможе пацієнткам із раком молочної залози, з його допомогою можна дізнатися про безоплатну діагностику і лікування у регіонах.
У чат-боті "Спитай Гриця" міститься інформація про програму "Доступні ліки". Покаже, чи можна отримати препарат безоплатно, розповість, як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати.
Освітній чат-бот "Ролики для лікарень" містить відео на популярні медичні питання теми. Зокрема, як лікуватися безоплатного, отримати електронне направлення тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про безоплатну допомогу під час хірургічних операцій.
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