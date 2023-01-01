Чому люди частіше хворіють взимку? Дослідження

Осінь та зима часто асоціюються зі зростанням захворюваності на застуду та грип. Це пов'язано з підвищеним ризиком передачі респіраторних вірусів.

Однак причина полягає не лише у зниженні температури і підвищенні вологості, але й у підвищеній сприятливості до інфекцій верхніх дихальних шляхів у холодну пору.

Про це свідчить невелике дослідження Американської академії алергії, астми та імунології, опубліковане у Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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Тож чому люди частіше хворіють взимку та восени?

Ніс: "ворота" для вірусів?

Експерти вважають, що холод нейтралізує одну із перших ліній захисту організму від вірусної атаки.

Йдеться про один із компонентів імунної відповіді проти респіраторних вірусів – позаклітинні везикули, які вистилають носову порожнину.

Везикули – крихітні мішечки з певним вмістом, що виділяються клітинами у позаклітинне середовище. Це пухирці, вкриті мембраною, які можуть доставляти жирні кислоти, білки та генетичний матеріал до різних тканин.

Аби довести свою теорію, науковці залучили до дослідження четверо добровольців.

Перед вимірюванням температури носової порожнини учасники дослідження витратили 15 хвилин на адаптацію до навколишнього середовища (23,3°C) і вологості (57%), спокійно дихаючи у вертикальному положенні.

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Температуру слизової оболонки носа вимірювали зондом, який реєстрував дані кожні 30 секунд без переривання носового дихання.

Згодом усі суб’єкти опинилися в умовах більш низької температури (4,4°C) і вологості (90%). Вимірювання проводили за аналогічним принципом.

Як зазначає доцент кафедри отоларингології Гарвардської медичної школи і провідний автор роботи Бенджамін Блейер, дослідження показало, що "зимові" температури призводять до зниження температури у носовій порожнині з 37 ℃ до 32 ℃.

Це сповільнює вивільнення позаклітинних везикул та послаблює імунну відповідь першої лінії захисту організму.

"Ми виявили, що це зниження (температури) значно знизило вроджену імунну відповідь в носі, зменшивши не тільки кількість позаклітинних везикул, якими кишить вірус, але і їхню якість.

Ця знижена реакція може зробити вірус більш здатним як прилипати, так і інфікувати клітини носа, де він може потім ділитися і викликати інфекцію", – пояснює науковець.

Через безпосередню близькість до зовнішнього середовища носова порожнина є більш чутливою до змін температури, ніж решта тіла, зокрема легені.

Риновіруси, які є найпоширенішою причиною інфекцій верхніх дихальних шляхів, можуть ефективніше розмножуватися при більш низьких температурах у носовій порожнині, ніж при більш високих.

Дослідження показало, що інфіковані клітини, які вистилають носову порожнину, гірше захищають організм при 33 ℃, ніж при 37 ℃.

"Ми вважаємо, що ці результати дають одне з перших справжніх механістичних, біологічних пояснень того, чому люди частіше хворіють на застуду та інші віруси, що викликають інфекції верхніх дихальних шляхів у прохолодну погоду", – підсумував доктор Бенджамін Блейер