Як лікувати застуду? Рекомендації НСЗУ

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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8 лютого 2022

Гостра респіраторна вірусна інфекція, відома у побуті як застуда, проходить у середньому за 7 днів.

Протягом цього часу дехто намагається вилікуватись недієвими препаратами, але ліків "від застуди" не існує.

Усе, що можна зробити – це полегшити симптоми, наголошує Національна служба здоров'я України.

У відомстві пояснили, як полегшити самопочуття при ГРВІ.

Що робити при застуді?

  Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

✅ Багато пийте.

Вода, теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню.

✅ Відпочивайте.

Під час хвороби тіло має витрачати енергію на одужання.

✅ Провітрюйте кімнату.

Стежте за якістю повітря в кімнаті – робіть регулярні провітрювання.

✅ Пом’якшуйте біль у горлі.

Це можна зробити за допомогою ополіскування солоною водою, м’ятних льодяників чи охолоджувальних спреїв.

✅ Полегшуйте нежить.

Промивайте ніс сольовим спреєм та/або використовуйте судинозвужувальні засоби з дотриманням інструкції.

❌ Не терпіть біль, ломоту та гарячку.

Полегшити стан допоможуть парацетамол або ібупрофен.

Також не забувайте завжди дотримуватися дозування в інструкції.

❌ Не приймайте антибіотики.

Антибактеріальні препарати недієві проти вірусів та навіть шкідливі, адже викликають антибіотикорезистентність.

Стійкість до антимікробних препаратів ускладнює лікування інших захворювань, пояснювали у Міністерстві охорони здоров'я.

Тому антибіотики варто вживати тільки за призначенням лікаря, якщо він помітив у вас ознаки бактеріальної інфекції.

Нагадаємо, з квітня 2022 року антибіотики почнуть відпускати в аптеках лише за електронним рецептом.

✅ Зверніться до лікаря.

Якщо після кількох днів хвороби вам не стає краще або навіть стає гірше – зверніться до свого лікаря.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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