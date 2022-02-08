Як лікувати застуду? Рекомендації НСЗУ

Гостра респіраторна вірусна інфекція, відома у побуті як застуда, проходить у середньому за 7 днів.
Протягом цього часу дехто намагається вилікуватись недієвими препаратами, але ліків "від застуди" не існує.
Усе, що можна зробити – це полегшити симптоми, наголошує Національна служба здоров'я України.
У відомстві пояснили, як полегшити самопочуття при ГРВІ.
Що робити при застуді?
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✅ Багато пийте.
Вода, теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню.
✅ Відпочивайте.
Під час хвороби тіло має витрачати енергію на одужання.
✅ Провітрюйте кімнату.
Стежте за якістю повітря в кімнаті – робіть регулярні провітрювання.
✅ Пом’якшуйте біль у горлі.
Це можна зробити за допомогою ополіскування солоною водою, м’ятних льодяників чи охолоджувальних спреїв.
✅ Полегшуйте нежить.
Промивайте ніс сольовим спреєм та/або використовуйте судинозвужувальні засоби з дотриманням інструкції.
❌ Не терпіть біль, ломоту та гарячку.
Полегшити стан допоможуть парацетамол або ібупрофен.
Також не забувайте завжди дотримуватися дозування в інструкції.
❌ Не приймайте антибіотики.
Антибактеріальні препарати недієві проти вірусів та навіть шкідливі, адже викликають антибіотикорезистентність.
Стійкість до антимікробних препаратів ускладнює лікування інших захворювань, пояснювали у Міністерстві охорони здоров'я.
Тому антибіотики варто вживати тільки за призначенням лікаря, якщо він помітив у вас ознаки бактеріальної інфекції.
Нагадаємо, з квітня 2022 року антибіотики почнуть відпускати в аптеках лише за електронним рецептом.
✅ Зверніться до лікаря.
Якщо після кількох днів хвороби вам не стає краще або навіть стає гірше – зверніться до свого лікаря.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!
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